Trageri cu muniţie de război în Poligonul Babadag. Traficul în zonă este deviat

Trageri cu muniţie de război în Poligonul Babadag. Sursa foto: Getty Images I GoodLifeStudio

Trageri cu muniţie de război au loc săptămâna aceasta în Poligonul din oraşul Babadag, autorităţile recomandându-le şoferilor să ocolească tronsonul de drum judeţean Enisala - Sălcioara, se arată într-o informare de pe site-ul Consiliului Judeţean (CJ) Tulcea, conform Agerpres.

Aplicaţia militară începe marţi, la ora 8:00, şi se va încheia vineri, la ora 22:00, iar tragerile cu muniţie de război se vor executa fără întrerupere, în intervale de câte 60 de minute, cu pauze de 15 minute între ele, pentru fluidizarea circulaţiei autovehiculelor între satele Enisala - Sălcioara.

"Pentru buna desfăşurare a activităţilor (...), recomandăm să se folosească drept rută alternativă de circulaţie între localitatea Babadag şi localitatea Sălcioara ruta Babadag - DN 22 - localitatea Ceamurlia de Jos - localitatea Jurilovca - localitatea Sălcioara (şi retur). Nerespectarea recomandărilor poate duce la consecinţe grave de care Consiliul Judeţean Tulcea şi Unitatea Militară nu se fac răspunzătoare", se specifică în anunţul CJ.

Ocol pentru şoferi

De altfel, în apropierea oraşului Babadag, încă de la mijlocul lunii trecute, circulaţia autovehiculelor pe Drumul European 87, în apropiere de oraşul tulcean Babadag, este deviată, astfel încât şoferii care vor să străbată distanţa dintre Tulcea şi Constanţa sunt obligaţi să facă un ocol de mai mulţi kilometri pentru a ajunge la destinaţie.

Potrivit unui anunţ al Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa, începând de luni, traficul rutier în apropiere de oraşul Babadag este restricţionat pentru desfăşurarea lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată situată în zona km 209+435, iar drumarii le recomandă şoferilor să utilizeze ruta ocolitoare Tulcea - Zebil - Sarichioi - Enisala - Babadag.

DRDP Constanţa precizează că traficul pe Drumul Naţional 22/Drumul European 87 va fi deviat până pe data de 15 decembrie.