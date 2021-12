Intervenţie de urgenţă în Munții Piatra Craiului, după ce un turist a fost muşcat de o viperă. Salvamont: "Acest caz atipic ne arată că nimic nu este imposibil"

Apelul la 112 a fost dat chiar de turist care a semnalat că o viperă l-a atacat în creastă, foarte aproape de Vf. Ascuțit la Padina Popii, din Munții Piatra Craiului. Norocul bărbatului a fost că un sportiv, aflat în acel moment la antrenament, foarte aproape de el a ținut legătura cu salvamontiștii care au demarat o intervenţie de urgenţă.

„Probabil că pentru mulţi dintre noi este greu de crezut, dar acest caz atipic din creasta Pietrei Craiului ne arată că nimic nu este imposibil. O persoană de sex masculin a fost atacată de o viperă... chiar dacă ne aflam în luna decembrie şi stratul existent de zăpadă a făcut ca toată creasta să fie albă", spune Salvamont Zărnești pe pagina sa de socializare.

Cum s-a întâmplat totul

Din primele informaţii tânărul, cu experiență în privința drumețiilor pe munte, a fost atacat de o viperă care ieșise să se încălzească la soare în timpul zilei. Bărbatul stătea cu fața la o stâncă în momentul în care, dintr-o crăpătură a fost atacat fulgerător de șarpe.

Colaborarea salvatorilor montani din Zărnești cu operatorii 112, indicațiile personalului specializat din cadrul dispeceratului medical de urgență, alături de Serviciul Public Județean Salvamont Brașov şi un sportiv care se afla întâmplător la faţa locului a făcut ca turistul să scape cu bine din această experienţă.

Salvamont Zărnești: "Acest caz atipic ne arată că nimic nu este imposibil"

Mai exact, sportivul Vlad Dobre, aflat la antrenament înspre Vf. Ascuțit, a coborât în timp record victima până la preluarea acesteia de către Serviciul Salvamont Zărnești, fiind asistat prin telefon de către medicul de urgenţă specializat din cadrul dispeceratului.

Astfel, în mai puțin de 2 ore de la apelul la 112, turistul a fost preluat de SMURD, dus la Spitalul Orasenesc Zărnești şi în final, la Spitalul Județean Brașov, starea sa de sănătate fiind în acest moment stabilă", spune Salvamont Zărnești pe pagina sa de socializare care a apreciat acest caz ca fiind unul atipic.

Mușcătura de viperă şi efectele sale. Ce putem face în caz de pericol

În cazul în care sunteți mușcați sau interveniți pentru a acorda primul ajutor în cazul unei mușcături de viperă, Doru Panaitescu, fondator Fauna României - Conservare prin Educație, fotograf de natura și naturalist amator, vine cu o serie de recomandări utile:

– spălați rana cu apă oxigenată sau cu apă curată (fără comprese cu gheață sau zăpadă); nu folosiți nimic altceva gen cremă de gălbenele, urină (nu râdeți, unii s-au uitat prea mult la Bear Grills), alcool sanitar, apă oxigenată etc.

– stați liniștit, întins pe spate (dacă încep frisoanele folosiți haine, pături sau folie de supraviețuire);

– apelați serviciul 112 și așteptați ajutor specializat;

Mușcătura de viperă - Ce nu este indicat să facem

– nu aplicați garou, acesta încurajează staza venoasă si poate duce la accelerarea fenomenului de necrozare a locului mușcăturii

– nu faceți incizii pentru a scoate veninul

– nu atingeți rana cu mâinile goale (in trusele de prim ajutor aveți de regula mănuși de cauciuc), puteți apoi să aveți probleme de la contactul cu veninul

– nu sugeți / nu folosiți extractoare de venin (prin aplicarea unei presiuni negative se sparge capilarele; demersul este inutil, nu veți scoate veninul din zona mușcată

– nu administrați alcool sau medicamente (veninul poate duce la tahicardie sau palpitații, in cazuri severe convulsii, iar medicamentele sau alcoolul pot duce ulterior la blocaj hepatic sau probleme respiratorii), nici cafea sau alte energizante

– nu aplicați singuri ser antiviperin (acesta se administrează doar in spital, de către un medic specialist, riscul fiind să aveți reacții adverse mai mari de la ser sau chiar șoc anafilactic de la cantitatea mica de venin din ser)

– nu vă agitați și nu încercați să mergeți pe jos sau să conduceți singur spre spital deoarece veți avea nevoie de energie să ajutați organismul să lupte cu veninul din corp

– nu zgândăriți suplimentar animalul încercând să îl capturați. O fotografie doveditoare (si cu telefonul) este suficientă pentru ca specialiștii să poată stabili specia de șarpe care v-a muscat

– nu dezinformați echipajul medical specializat care preia pacientul, nu înfloriți și descrieți cât mai exact împrejurările în care s-a produs accidentul. Arătați-le o fotografie cu șarpele; dacă este o specie neveninoasă administrarea serului antiviperin poate produce efecte adverse (de regulă la cerere insistentă personalul medical poate ceda, mai ales pe ambulanță", recomandă Doru Panaitescu (dorupanaitescu.ro), fondator Fauna României - Conservare prin Educație, fotograf de natura și naturalist amator.

