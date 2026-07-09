Un bărbat care a filmat o tânără într-o cabină de probă a fost rețint, la Botoșani. A fost văzut de altcineva când se uita la imagini

Un bărbat care a filmat o tânără într-o cabină de probă a fost rețint (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un bărbat din Botoşani a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi filmat o tânără care se schimba în cabina de probă a unui magazine, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Potrivit oficialilor IPJ, bărbatul de 41 de ani este cercetat penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de violarea vieţii private şi ultraj contra bunelor moravuri.

"În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în timp ce se afla într-o societate comercială, care are ca obiect de activitate comercializarea articolelor de îmbrăcăminte, din municipiul Botoşani, prevăzută cu cabină de probă, ar fi captat imagini video, în timp ce o tânără, clientă a magazinului, se afla în interiorul cabinei", au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Bărbatul a fost surprins de o altă persoană în timp ce se uita la imagini.