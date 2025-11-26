Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”

2 minute de citit Publicat la 18:19 26 Noi 2025 Modificat la 18:22 26 Noi 2025

Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Constantin Truș, chirurg la Spitalul Județean Galați, este cunoscut pentru faptul că împărtășește pe pagina personală de Facebook experiențele pozitive sau neobișnuite pe care le are la locul de muncă. Dar ultima lui poveste este de-a dreptul ciudată.

Miercuri dimineață, după ce a ieșit din gardă, Constantin Truș a povestit cum a fost luat la rost de un pacient pe care îl operase, pe motiv că intervenția la care a fost supus a durat prea puțin, pentru că el se consultase cu AI-ul de pe telefon care i-a spus că operația ar fi trebuit să dureze mai mult. „Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?” - l-a întrebat pacientul pe chirurg, arătându-i conversația cu chatbot-ul AI.

Medicul a spus că pacientul - un tânăr de aproximativ 30 de ani - a ajuns la el cu febră puternică, într-o stare vizibilă de slăbiciune generală. Constantin Truș a constatat că acesta avea un furuncul în zona anusului. „M-am uitat la abces care era de mărimea unui ou de găină și care deformase zona și deja mă întrebam câte ramificații infecțioase avea și cât de aproape ajunsese de organe”, povestește medicul.

Deși starea lui era destul de gravă, pacientul era reticent și cu greu a acceptat intervenția chirurgicală de urgență.

„Cu multă reticență, pacientul a fost de acord și în scurt timp aveam toate analizele plus rezultatele imagistice. Din fericire, abcesul era destul de bine delimitat și nu făcuse “pui” și în alte zone, așa că l-am informat pe pacient că putem elimina relativ ușor punga de infecție, pe cale chirurgicală. Evident, i se va administra și tratament cu antibiotic pentru a ajuta organismul să lupte și să elimine infecția.

Evident, pacientul nu a fost deloc încântat, dar și-a dat acordul pentru intervenție, așa că am trecut la treabă pentru a elimina abcesul acela imens care acționa ca un focar de infecție. Urgența era reprezentată de starea septică ce deja punea stăpânire pe organismul lui, o amenințare pe care pacientul o tolerase de mai bine de o lună.

L-am operat relativ rapid și în douăzeci de minute eliminasem abcesul acela masiv, curățând totodată și țesuturile adiacente. Am instituit tratamentul cu antibiotice, dar am montat și o meșă pentru a colecta resturile infecției care astfel urmau să fie eliminate în decurs de 24-48 de ore, postoperator”, spune medicul.

Pacientul a fost chemat a doua zi la spital pentru monitorizare.

„“Cât a durat operația?”, au fost cuvintele pe care pacientul mi le-a adresat la vizita de a doua zi.

“Douăzeci de minute, din ce-mi aduc aminte”, i-am răspuns în timp ce verificam starea operației. Meșa instalată își făcea deja treaba și elimina resturile infecției, sub acțiunea antibioticelor.

“Păi am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?”, m-a apostrofat deodată pacientul cu tonul unui profesor sever care te prinde că ai copiat.

“Poftim?”, l-am întrebat surprins. “Scrie aici, e răspuns dat de AI, operația trebuia să dureze o oră, de ce a durat doar douăzeci de minute?”, a spus pacientul, arătându-mi ecranul telefonului”, a relatat medicul dialogul pe care l-a avut cu pacientul.