Un nou aeroport ar putea fi construit în România, la 10 km de Bistrița: Va fi destinat atât pasagerilor, cât şi transportului de marfă

Aeroportul ar urma să se construiască în localitatea Orheiu Bistriţei. FOTO: Hepta

Autoritățile locale iau în calcul construirea unui aeroport la 10 km de municipiul Bistrița, care să fie destinat atât zborurilor de pasageri, cât şi celor de transport marfă. Intenția unui astfel de proiect a fost anunțată de preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, potrivit Agerpres.

Aeroportul ar urma să se construiască în localitatea Orheiu Bistriţei, iar miercuri a avut loc o primă întâlnire de lucru pe acest subiect.

"Astăzi am avut o primă întâlnire de lucru dedicată analizării unei potenţiale investiţii de importanţă strategică, care vizează construirea unui aeroport modern, cu impact major asupra dezvoltării economice şi a securităţii regionale. Proiectul presupune: o suprafaţă de aproximativ 200 de hectare; o pistă de circa 3,5 km; un aeroport cargo, cu zonă pentru pasageri; funcţiune mixtă civilă cu respectarea tuturor standardelor internaţionale.

Locaţie: Budacu de Jos - zona Orheiu Bistriţei. Discuţiile s-au concentrat pe identificarea terenului, analiza fezabilităţii, conectivitatea infrastructurii şi potenţialul economic pe termen lung. Un astfel de obiectiv ar putea deveni un pol logistic regional, un motor de dezvoltare pentru mediul de afaceri şi un element important pentru consolidarea rolului strategic al zonei noastre. Este un prim pas, dar unul esenţial, în direcţia unor investiţii care pot schimba fundamental perspectivele de dezvoltare ale judeţului nostru", a scris Radu Moldovan pe Facebook.

La întâlnire au fost prezenţi şi prefectul de Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, şi primarul municipiului Bistriţa, Gabriel Lazany.

Pentru bistriţenii care călătoresc cu avionul, cele mai apropiate aeroporturi sunt cele din Cluj-Napoca şi Târgu Mureş, ambele aflate la peste 100 de kilometri de municipiul Bistriţa.