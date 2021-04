Un preot din Suceava îi interzice divorțul unei femeie, abuzată de soțul alcoolic: "Are o cruce de dus"

Cristina și Nicu s-a căsătorit în urmă cu 15 ani, iar împreună au cinci copii. Problemele în căsnicie ar fi început în urmă cu cinci ani, când s-a născut mezinul familiei. Femeia spune că soțul ei a devenit violent și este un înrăit consumator de alcool. Din această cauză, el ar abuza-o fizic și emoțional, iar ea și-ar dori să divorțeze.

Cristina susține că este bătută chiar de față cu copiii, iar ultimul incident de acest fel s-ar fi petrecut în luna martie. Ea a apelat la sprijinul Poliției după ultimul eveniment și a obținut un ordin de restricție pe numele bărbatului, iar agresorul s-ar fi ales cu dosar penal.

Femeia își dorește să divorțeze, dar pe firul scandalului a intervenit și preotul din sat. Acesta o amenință pe Cristina și i-a spus că își va pierde și banii și copiii, în cazul în care se va separa de soțul ei.

"De Buna Vestire am făcut peşte, că era dezlegare, şi ne-am pus să mâncăm toţi. El, care începuse să bea de cu o zi înainte, a luat sticla de votcă şi a pus-o sfidător pe masă şi bea direct din ea. Spunea: «Na, să crăpi tu de ciudă». L-am lăsat în plata lui, pentru că aveam un unchi în vizită. De când a venit acasă, mă tot ameninţa să-mi retrag acţiunea de divorţ, că, dacă nu, zile bune, nu voi avea. Şi chiar amenințări mai grele.

Apoi a început nebunia, aşa că am chemat Poliţia, care a emis ordin şi l-a scos din casă. Am hotărât să divorţez pentru că îmi ajunge. Dacă s-ar îndrepta şi ar deveni om de casă şi tată la copii, poate m-aş mai gândi. Dar el nu a dat niciun semn de îndreptare. Am 5 copii şi cel mai mult mă gândesc la ei, pentru că, la felul cum se poartă, le dă o învăţătură foarte proastă. Sunt multe de povestit", a spus femeie pentru Crainou.ro.

Preotul: "Eu m-am băgat să fac împăcare"

Părintele a vorbit cu presa locală și a recunoscut că a sfătuit-o pe femeie în vârstă de 42 de ani să nu divorțeze. El susține că motivul separării, dar și al nemulțumirii bărbatului ar fi lipsa de intimitate dintre cei doi.

"Da, am sfătuit-o să rămână căsătorită pentru că are o cruce de dus. I-am spus, măi femeie, tu te desparţi, bun… El are un salar şi are şi el dreptul la copii cum ai şi tu, aşa e legea în România. Tu nu ai niciun venit, nu poţi să creşti aceşti copii singură. Mi-a spus că îl dă în judecată şi el va plăti pensie alimentară. Ea asta aşteaptă pensie alimentară! Dar dacă el scoate o adeverinţă pentru patru ore şi că ia numai 1000 de lei, ce face ea? Trebuie să fie o creştină care are bărbat şi copii.

Eu m-am băgat să fac împăcare, am chemat-o la biserică de două ori, dar n-a venit. Sunt 5 copii la mijloc şi pe mine mă doare, dar dacă a ieşit aşa nu mă mai bag, o să-i las în treaba lor. (...) Să vă mai spun cum vine problema şi de unde începe totul. Ea refuză să se culce cu el. Când un bărbat vine acasă de la drum şi are nevoie de soţie, şi ea refuză, ce se întâmplă în casă?", a explicat preotul pentru sursa citată mai sus.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal