Un profesor de matematică, absolvent la 55 de ani, e acuzat că folosește Chat GPT la ore. Elevii râd de el. S-a sesizat Inspectoratul

1 minut de citit Publicat la 15:39 28 Mar 2026 Modificat la 15:39 28 Mar 2026

Cadrul didactic de la școala din județul Tulcea a ajuns să fie ironizat de elevi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un scandal uriaș a izbucnit la o școală din județul Tulcea, după ce un profesor de matematică a fost acuzat de părinți că folosește chatboți cu Inteligență Artificială pentru a rezolva, la ore, testele și exercițiile date elevilor.

Respectivul cadru didactic, în vârstă de 57 de ani, ar fi absolvit facultatea la 55 de ani, iar la concursul pentru ocuparea postului la școala din localitatea Mihai Bravu ar fi obținut nota 5,67, ceea ce nu-i permite titularizarea.

Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar din județ.

"Potrivit reclamațiilor formulate de părinți, profesorul nu ar stăpâni suficient materia predată si ar apela frecvent la Chat GPT pentru a oferi explicații in timpul orelor.

Elevii, la rândul lor, spun că răspunsurile primite de la cadrul didactic sunt adesea generale, superficiale, neadaptate nivelului lor de înțelegere, iar acest lucru le îngreunează procesul de învățare.

Ei se plâng că lecțiile nu le sunt explicate clar, ceea ce duce la confuzii și rezultate slabe.

Profesorul a ajuns să fie ironizat pentru prestația la clasă

Atmosfera din clasă ar fi tensionată în prezent, iar profesorul și-ar fi pierdut autoritatea în fața elevilor, ajungând să fie ironizat.

Părinții consideră că situația este gravă și au decis să acționeze, sesizând autoritățile locale, inclusiv primarul, și cerând masuri concrete pentru rezolvarea situației.

Profesorul vizat predă la această școală de anul trecut și nu este titular pe post, ceea ce ridică semne de întrebare suplimentare în rândurile comunității locale.

De cealaltă parte, conducerea unității de învățământ susține că până în prezent nu au fost depuse plângeri oficiale împotriva profesorului.

Cu toate acestea, cazul a ajuns în atenția Inspectoratului Școlar, care a demarat deja verificări", a relatat Andrei Naiță, corespondent Antena 3 CNN.