Un tânăr și-a pus pe telefon cardul străbunicului și a comandat mâncare de 14.000 lei

Un tânăr și-a pus pe telefon cardul străbunicului și a comandat mâncare FOTO: Getty Images

Poliţiştii din Capitală au făcut o percheziţie într-un dosar de acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, după ce un tânăr ar fi folosit de peste 190 de ori cardul străbunicului său pentru diferite achiziţii.

„În perioada 7 ianuarie 2025 - 18 octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 20 de ani ar fi utilizat, fără drept, datele aferente unui cont bancar aparţinând unui bărbat, în vârstă de 83 de ani, efectuând peste 190 de tranzacţii, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei”, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Surse judiciare spun că tânărul de 20 de ani și-a adăugat pe telefonul lui cardul străbunicului și a dat peste 190 de comenzi pe o platformă de livrare mâncare la domiciliu.

Poliţiştii au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză.

„Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, urmând ca faţă de aceasta să fie dispuse măsurile legale care se impun”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată.