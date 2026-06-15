Ziua Porților Deschise la Fundația Calea Victoriei: Cursuri gratuite în diverse domenii pentru toți bucureștenii

Cursurile nu sunt singura atracție pe care organizatorii au pregătit-o. Foto: Captură Antena 3 CNN

Fundația Calea Victoriei a organizat, luni, Ziua Porților Deschise, ocazie cu care bucureștenii de toate vârstele s-au putut bucura de cursuri gratuite în diverse domenii, de la dezvoltare personală până la istorie sau actorie.

„Ideea Zilei Porților Deschise este ca publicul larg să poată să deguste sau să testeze cursurile pe care le avem la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei. Oamenii vin și, timp de 30-40 de minute, participă la un curs pe care și-l aleg și care poate fi de folclor, de filosofie, de dezvoltare personală, de actorie, multe teme, iar apoi, după ce testează, se gândesc dacă le place sau nu le place acel subiect, dacă este potrivit, dacă le place lectorul.

Dacă participăm la cursurile acestea de dezvoltare personală, la serile de joi seară de meditație, la cursurile de istorie a religiilor, de filosofie, putem să ne întoarcem puțin la origini, să respirăm și să vedem care este treaba cu noi”, a explicat Sandra Ecobescu, președinta Fundației Calea Victoriei.

Cursurile nu sunt singura atracție pe care organizatorii au pregătit-o. Participanții au avut parte și de alte surprize. Lectorii Fundației Calea Victoriei au pregătit teme interesante, dar și câteva sfaturi care pot fi de folos în viața de zi cu zi.

„Primul este un curs care ține de zona sensibilă culturală, teologică și anume a genurilor, a cavalerilor templieri și a felului în care aceștia au rezonat în cultura populară, în spațiul occidental.

Cel de-al doilea este un program de formare și se referă la ceva foarte pragmatic, și anume cum să ne ferim de manipulare, să ne îndoim de ceea ce auzim imediat, să ne mai gândim înainte de a înghiți orice pe nemestecate și, după aceea, să începem să căutăm și prin cărți, să facem apel la trecut pentru a putea înțelege viitorul”, a explicat Alexandru Philippide, lector la Fundația Calea Victoriei.

Cei interesați de aceste cursuri trebuie să știe că dacă achiziționează o școală de vară până la data de 15 iunie, beneficiază de o reducere de 50% la ce-a dea doua, pe parcursul lunilor de vară.