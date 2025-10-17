Locuitorii din Constanţa rămân fără apă caldă începând cu 27 octombrie. Se fac lucrări de modernizare a rețelei termice

<1 minut de citit Publicat la 17:42 17 Oct 2025 Modificat la 17:42 17 Oct 2025

De luni, 27 octombrie, zeci de mii de oameni din Constanța rămân fără apă caldă, pentru că se fac lucrări la reţeaua termică. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Locuitorii municipiului Constanța vor rămâne fără apă caldă la robinete începând cu 27 octombrie, pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a rețelei termice, dar și pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunțat, vineri, societatea Termoficare Constanța, potrivit Agerpres.

Această decizie este urmarea solicitării constructorului care execută lucrările aferente proiectului Sursă de producere energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța, producătorul de energie termică va întrerupe livrarea agentului termic din CET Palas începând cu data de 27.10.2025.

Astfel, pe perioada acestei întreruperi, Termoficare Constanța nu va putea furniza apă caldă către toți consumatorii racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

"Menționăm că această oprire este necesară atât pentru executarea lucrărilor aferente proiectului mai sus amintit cât și pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare bunei funcționări a sistemului de termoficare în sezonul rece care urmează", au transmis oficialii de la Termoficare Constanța în cursul zilei de astăzi.