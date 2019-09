Loteria Română: Reporturi de 3,27 milioane de euro la Joker şi de 1,3 milioane de euro la Loto 6/49

Reportul la jocul Joker al Loteriei Române este de peste 15,50 milioane lei (3,27 milioane de euro), iar reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 este de peste 6,13 milioane lei (aproximativ 1,3 milioane euro), informează Loteria Română.



Următoarea ediţia a tragerilor loto are loc joi, după ce la tragerile loto de duminică, s-au înregistrat 20.816 câştiguri, în valoare totală de 1.358.440,33 lei, conform sursei.



La jocul Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 918.000 lei (aproximativ 194.000 de euro), în timp ce la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 223.300 lei (peste 47.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 50.300 de lei (peste 10.600 de euro).



La tragerea Noroc de duminică s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 161.863,74 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 26-095 din Sighişoara, judeţul Mureş, fiind completat cu o variantă simplă la Loto 6/49 şi două variante la Noroc. Un alt jucător a câştigat premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 88.166,10 lei. Biletul câştigător a fost jucat la agenţia 24-111 din Baia Mare şi a fost completat cu două variante la Joker şi o varianta la Noroc Plus.



De asemenea, categoria a III-a de la Joker i-a adus un premiu în valoare de 47.352,32 lei unui jucător din Bucureşti, care şi-a completat biletul loto cu două variante la Joker, la agenţia 71-058 din sectorul 1.