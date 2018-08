LOTO 6/49. Numerele la LOTO de joi, 2 august. Report-record la JOKER

LOTO. Numerele la LOTO de joi, 2 august:

LOTO 6/49. LOTO. Joi, 2 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica Loteria Romana a acordat 25.006 de castiguri in valoare totala de 1.385.060,32 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

LOTO 6/49. LOTO. La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 20,54 milioane lei (peste 4,43 milioane de euro).

LOTO 6/49. LOTO. In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

LOTO 6/49. LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,38 milioane lei(aproximativ 300.000 de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 563.000 de lei (peste 121.600 de euro).

LOTO 6/49. LOTO. La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 682.200 de lei (peste 147.000 de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 254.800 de lei (peste 55.000 de euro).

LOTO 6/49. LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 62.000 de lei, iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 75.000 de lei (peste 16.200 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA !

LOTO 6/49. LOTO. La tragerea Joker de duminica, 29 iulie, s-a castigat premiul de categoaria a III-a in valoare de 134.037,27 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-072 din Constanta, judetul Constanta si a fost completat cu 2 variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.