LOTO. LOTO 6/49. Report uriaș la Joker

LOTO. LOTO 6/49. Categoria I a jocului Joker înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc - peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro) pentru tragerea de duminică, anunţă reprezentanţii Loteriei Române.



LOTO. LOTO 6/49. Potrivit comunicatului, duminica, 3 iunie, tragerile loto vor fi transmise, în direct, pe TVR1, în cadrul emisiunii 'Lozul cel Mare', începând cu ora 17:50. Duminica au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc din această lună, după ce la ultimele trageri loto ale lunii mai, Loteria Română a acordat 15.387 de câştiguri în valoare totală de 883.618,07 lei.



LOTO. LOTO 6/49. Conform documentului, la Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,71 milioane lei (peste un milion de de euro). La Noroc, se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 23.600 de euro). La Noroc Plus, se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 22.000 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 89.000 lei (peste 19.000 de euro) iar la Super Noroc se înregistrează un report cumulat de aproximativ 45.000 de lei (peste 9.600 de euro).



LOTO. LOTO 6/49. În comunicat se menţionează că la tragerea Joker de joi, 31 mai, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 85.382,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 72-072 din sectorul 2, Bucureşti şi a fost completat cu două variante simple la Joker şi o variantă la Noroc Plus.