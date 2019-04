Ludovic Orban lansează un nou atac la adresa PSD: "M-am săturat să mă conducă repetenţii, agramații, hoții. Începem o bătălie cu un inamic care şi-a bătut joc de România”

Foto: Agerpres

Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus duminică, la Constanţa, mai multor sute de membri şi simpatizanţi ai formaţiunii politice, că trebuie să pornească bătălia cu un inamic care şi-a "bătut joc" de ţară.

"Astăzi începem o bătălie, astăzi plecăm pe un drum care nu poate să aibă decât o singură destinaţie, victoria Partidului Naţional Liberal şi victoria României. (...) Astăzi am venit să ne înrolăm sub drapelul liberal şi sub drapelul României pentru a porni o bătălie cu un inamic care şi-a bătut joc de România şi un inamic care a adus România sub nivelul mării”.

Ludovic Orban a spus că s-a săturat ca ţara să fie condusă de "agramaţi, hoţi", care ţin România pe loc de 30 de ani.

"M-am săturat să mă conducă repetenţii, m-am săturat să mă conducă codaşii, cei care se clasează pe ultimul loc, m-am săturat să mă conducă agramaţii, (...) hoţii, (...). M-am săturat ca România să fie făcută de râs în toată Europa, de aceiaşi derbedei politici care au sucit minţile săracilor, minţile celor care nu înţeleg încă adevărul despre România, şi care ţin România pe loc de 30 de ani".