Ludovic Orban, explicație neașteptată pentru scăderea numărului de noi cazuri de COVID

Prim-ministrul a spus că numărul de teste pentru depistarea SARS-CoV-2 a scăzut pentru că au fost patru zile libere la rând.

"Noi am avut un șir de 4 zile libere (...) De regulă, în zilele libere se fac mai puține teste, pentru că și personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă, nu poate lucra zi de zi, fără odihnă. Numărul de persoane care au abilitatea de a face astfel de teste este limitat, deși noi am crescut constant numărul centrelor de testare și numărul de persoane. Fiind 30 noiembrie (luni) și 1 decembrie (marţi) zile libere, după alte două zile libere, nu s-au făcut 10.000 de teste cum se fac de obicei sâmbăta - duminica, ci s-au făcut 15 - 16.000 de teste, dar mai puțin decât în zilele normale", a explicat el, la Digi 24.

Premierul a arătat, pe de altă parte, că de miercuri, de la ora 10, până joi la ora 10 s-au făcut peste 32.000 de teste iar numărul persoanelor pozitive a fost de aproximativ 7.600.

Orban: Comparaţia rezultatelor la 7 zile dovedeşte scăderea numărului de cazuri noi.

"Noi facem analiza numărului de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar mai ales ziua săptămânii actuale cu ziua săptămânii trecute, a săptămânii celeilalte. Cele mai dese se fac pe trei zile, dar și pe 7 zile. (...) Ziua echivalentă zilei de astăzi (joia trecută – n.r.) am avut peste 9.000 de persoane infectate cu coronavirus, iar astăzi am avut 7.600 de persoane", a menţionat Ludovic Orban.

El a mai susţinut că în mai multe județe rata de incidență este în scădere, după restricțiile luate în noiembrie.