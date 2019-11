Ludovic Orban: "Sincer, chestiunea aceasta cu dezbaterea mi se pare o temă secundară. Președintele este și va fi într-un dialog permanent cu românii"

Liderul PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat marţi că o dezbatere între candidaţii la prezidenţiale este o "chestiune secundară" în condiţiile în care preşedintele Klaus Iohannis a răspuns întotdeauna întrebărilor venite din societate.



"Cred că cea mai importantă temă în momentul de faţă pentru România este proiectul pe care îl are fiecare candidat. Proiectul preşedintelui Iohannis este un proiect bine cunoscut, un proiect pe care o să continuăm să-l explicăm fiecărui cetăţean român. Preşedintele a fost, este şi va fi într-un dialog permanent cu românii şi cred că opţiunea românilor se va manifesta în funcţie de calitatea candidatului şi a proiectelor şi soluţiilor pe care le prezintă pentru România. (...) Klaus Iohannis a răspuns şi va răspunde întotdeauna întrebărilor venite din societate şi a fost deschis pe toată perioada mandatului său la o comunicare permanentă cu societatea. (...) Au fost situaţii nenumărate, indiferent că este vorba de organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, patronate, sindicate, toate structurile societăţii civile au fost tratate cu seriozitate şi au avut o comunicare cu preşedintele. Ca atare, sincer, chestiunea aceasta cu dezbaterea mi se pare o temă secundară", a spus Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



El a fost întrebat ce s-a schimbat de la alegerile prezidenţiale precedente când şeful statului a acceptat o dezbatere cu candidatul PSD de la acea vreme, Victor Ponta.



"Cel mai important pentru români este să poată să decidă în cunoştinţă de cauză. PSD încă este viu şi periculos. Aşa cum puţină lume s-a aşteptat, candidatul PSD, care este un candidat pe care nu vreau să-l calific în vreun fel, s-a calificat în turul doi, bătălia continuă şi este importantă mobilizarea fiecărui român pentru a împiedica PSD să revină la putere şi pentru a garanta o victorie zdrobitoare a preşedintelui Iohannis împotriva candidatului PSD. Preşedintele are un proiect cunoscut, are soluţii pentru români. Fiecare român este parte din proiectul preşedintelui Klaus Iohannis şi eu consider că românii trebuie să voteze după valoarea, calitatea, seriozitatea şi importanţa proiectului şi viabilitatea soluţiilor pe care le prezintă fiecare candidat", a arătat preşedintele PNL.



Orban a fost întrebat şi dacă nu se teme de o sancţiune din partea electoratului care nu este nici PNL şi nici PSD pentru candidatul Iohannis în lipsa participării la o dezbatere.



"Eu cred că românii urmăresc cu mare atenţie şi cu discernământ prestaţia fiecărui candidat şi am încrederea că vor susţine candidatura preşedintelui Iohannis şi că nu consideră necesară o astfel de dezbatere care nu va fi folosi nimănui. Candidaţii sunt bine profilaţi, au în mod clar programele cunoscute. Nu cred că fiind puşi faţă în faţă se poate face vreo diferenţă. Diferenţa este făcută cu ochiul liber, este o diferenţă ca de la cer la pământ între preşedintele Iohannis şi candidatul PSD. (...) Atunci când opţiunile sunt clare, când există diferenţe majore între candidaţi, între viziunea profesionistă, serioasă, competentă, euroatlantică a preşedintelui şi o lipsă de viziune a unui premier care a fost demis printr-o moţiune de cenzură, care este omul lui Dragnea şi care a ajuns în vârful ierarhiei administrative din România ca şi premier fără să aibă niciun fel de merit şi care duce România spre nicăieri, cred că lucrurile sunt foarte clare şi românii ştiu foarte clar ce să hotărască în privinţa votului în turul doi", a afirmat Orban.