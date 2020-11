Ludovic Orban nu exclude posibilitatea revenirii la starea de urgență după alegeri

„În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări, nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură. Noi am spus foarte clar că nu ne dorim impunem măsuri de restricții. Am ajuns să impunem măsuri în care de fapt vrem să protejăm sănătatea urmărind nivelul de infectare, rata de răspândire a virusului pentru a apăra sănătatea oamenilor”, a declarat, marți, Ludovic Orban.

Premierul fusese întrebat dacă e posibilă o revenire la starea de urgență după alegerile parlamentare.

„Eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți, dar depinde de fiecare dintre noi”, a conchis Ludovic Orban.

Coronavirus în România, 17 noiembrie 2020

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8.262 cazuri de persoane infectate cu COVID, 186 decese noi și 1.174 pacienți sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă.

Până astăzi, 17 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 8.262 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv

Până astăzi, 9.261 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

8.262 cazuri - 31.082 teste

În intervalul 16.11.2020 (10:00) – 17.11.2020 (10:00) au fost raportate 186 de decese (110 bărbați și 76 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 45 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 69 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 decese la categoria de peste 80 de ani.

1.003 cazuri de infecție în București

182 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.292. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.733.410 teste. Dintre acestea, 31.082 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.868 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.214 la cerere.

Pe teritoriul României, 46.884 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.382 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 80.262 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 16 persoane.

Sibiul a ajuns la rata de infectare 9, la o zi după ce a început carantina

Capitala are o rată de infectare de 5,54. Sibiul a ajuns la rata de infectare 9, la o zi după ce a început carantina.

Clujul înregistrează o incidență de 7,42 la mia de locuitori, urmat de Ilfov, cu 6,9.

Rata de infectare 6 la mia de locuitori mai este depășită de Alba (6,06), Brașov (6,25) și Timiș (6,85).