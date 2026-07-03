Luni, se închide traficul rutier în mai multe zone de pe Transfăgărăşan. Restricţii şi pe alte drumuri pentru Turul Ciclist al Sibiului

2 minute de citit Publicat la 13:17 03 Iul 2026 Modificat la 13:17 03 Iul 2026

Luni, se închide traficul rutier în mai multe zone de pe Transfăgărăşan / Sursa foto: Facebook / CNAIR

Autorităţile au anunţat că, pentru a permite desfăşurarea unor evenimente, traficul rutier se va închide, luni, în mai multe zone de pe Transfăgărăşan. De asemenea, în intervalul 4-7 iulie, apar diferite restricţii de trafic pe mai multe drumuri din Sibiu şi Braşov, cu ocazia Turului Ciclist al Sibiului 2026.

"În data de 6 iulie se va închide traficul rutier pe mai multe segmente de pe DN7C – Transfăgărășan pentru desfășurarea a două evenimente.

Programul restricțiilor de circulație este următorul:

- 07:30 – 18:00 – închiderea circulației în Tunelul Rutier Bâlea Lac (DN 7C, km 115+926 – km 116+808), din ambele sensuri;

- 08:00 – 13:30 – închiderea circulației între km. 117+000 și km. 130+000 (Cabana Bâlea Lac);

- 09:00 – 13:30 – închiderea circulației între km. 141+000 (Cabana Vama Cucului) și km. 130+800 ( Cabana Bâlea Cascadă);

- 12:45 – 16:15 – închiderea circulației între km. 147+785 (intersectia dintre DN 7C cu DJ 105P) și km. 116+800 (Bâlea Lac);

- 13:30 – 18:00 – închiderea circulației între km. 141+000 (Cabana Vama Cucului) și km. 116+800 (Bâlea Lac);

Având în vedere amploarea restricțiilor de circulație instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum și desfășurarea succesivă a celor două evenimente, CNAIR recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C – Transfăgărășan în această dată, dacă aceasta nu este absolut necesară", au transmis autorităţile.

Restricţii în judeţele Sibiu şi Braşov

"Restricții de circulație în următoarele zile pe mai multe drumuri din județele #Sibiu și #Brașov cu ocazia organizării Turului Ciclist al Sibiului 2026. Programul restricțiilor va fi următorul:

Județul Sibiu

▪ 04 Iulie 2026, Etapa IA: DN 1 – Săcel (intersecție cu DJ 106D) și Cristian (intersecție cu DJ 106E), interval orar 10:30 – 10:45 ;

▪ 05 Iulie 2026, Etapa II: DN 1, Miercurea Sibiului (intersecție cu DJ 106F) – Săcel (intersecție cu DJ 106D) , interval orar 12:30 – 13:05;

▪ 06 Iulie 2026, Concursul Transfăgărășan Challenge, competiție pentru amatori, conexă Turului Ciclist al Sibiului : DN 7C – Transfăgărășan, intersecția cu DJ 105P – Bâlea Lac, interval orar 12:45 – 16:15 ;

▪ 06 Iulie 2026, Etapa III Turul Ciclist al Sibiului, competiția pentru profesioniști: DN 7C – Cabana Vama Cucului – Bâlea Cascadă, interval orar 09:00 – 13:30

Bâlea Lac – Cărțișoara, interval orar 13:30 – 18:00

▪ 07 Iulie 2026, Etapa IV: DN 14 - Dumbrăveni (intersecția cu DJ 142C) – Șaroș pe Târnave (intersecția cu DJ 141B), interval orar intrare 14:35 – 14:40 , interval orar de ieșire 1440 – 1455 ;

Județul Brașov

▪ 06 Iulie 2026, Etapa III: DN 1 – între Voila și Sâmbăta de Jos (intersecție cu DJ 105 - intersecție cu DJ 105B), interval orar 1340 – 1345;