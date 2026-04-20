Lyridele, o nouă ploaie de stele în 2026. Când ating punctul maxim

Cel mai bun moment pentru observație este înainte de răsărit. Foto: Getty Images.com

Ploaia de meteori Lyride are loc în fiecare an în perioada 16–25 aprilie, iar în 2026 va atinge punctul maxim în dimineața zilei de 22 aprilie, scrie Space.

Cel mai bun moment pentru observație este în orele dinaintea răsăritului, când radiantul, punctul de pe cer din care par să provină meteorii, se ridică tot mai sus. Pe măsură ce se apropie dimineața, însă, cerul devine tot mai luminos, iar vizibilitatea scade.

Lyridele sunt cunoscute pentru urmele lor luminoase de praf, care pot rămâne vizibile câteva secunde. Acest fenomen este legat de cometa Thatcher, o cometă cu perioadă lungă de rotație, care orbitează Soarele o dată la aproximativ 415 ani. Ultima trecere apropiată de Soare a avut loc în 1861.

Numărul meteorilor poate ajunge până la 100

În mod obișnuit, ploaia produce între 15 și 20 de meteori pe oră. În anumite cazuri rare, poate apărea un „vârf” de activitate, când numărul poate ajunge până la 100 de meteori pe oră, însă astfel de episoade sunt greu de anticipat.

Radiantul, sau punctul fix de pe cer din care par să „izvorască” toate stelele căzătoare, se află în constelația Lyra, în partea de nord-est a cerului, aproape de steaua Vega, una dintre cele mai strălucitoare stele vizibile în această perioadă. Totuși, nu este recomandat să privești fix în acea direcție, deoarece meteorii cu cele mai spectaculoase cozi pot fi observați mai bine în alte zone ale cerului.

Ca luminozitate, Lyridele sunt considerate o ploaie de meteori de intensitate medie. Nu sunt la fel de spectaculoase precum Perseidele din august, care produc de obicei dâre mai vizibile și mai numeroase.

Ploile de meteori apar atunci când Pământul traversează traiectoria unei comete și intră în contact cu particulele lăsate în urmă de aceasta. Aceste fragmente se aprind în atmosferă, creând acele dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Printre cele mai vechi ploi de meteori consemnate în istorie

Meteorii sunt destul de rapizi, deși nu ating viteza Leonidelor, care au loc în noiembrie. Diferența ține de unghiul de impact: dacă Leonidele „lovesc frontal”, Lyridele vin într-un unghi mai lateral.

Lyridele sunt printre cele mai vechi ploi de meteori consemnate în istorie, cu observații care datează încă din anul 687 î.Hr. De-a lungul timpului, au fost menționate în mai multe culturi. Astronomii chinezi au notat astfel de apariții spectaculoase în 687 î.Hr. și 15 î.Hr., iar în Coreea, în 1136, fenomenul a fost descris ca „numeroase stele care zburau dinspre nord-est”.

Un episod remarcabil a avut loc în 1803, în Richmond, Virginia, când oamenii au ieșit noaptea din case alarmați, crezând că este un incendiu. Meteorii erau atât de numeroși încât au fost comparați cu artificii pe cer.

Observații spectaculoase au mai fost raportate ulterior în 1922 în Grecia, în 1945 în Japonia și în 1982 în Statele Unite.

Pentru a vedea cât mai bine Lyridele, este recomandat să mergi într-un loc cât mai întunecat, departe de luminile orașului. Nu ai nevoie de echipament special: doar privește cerul, relaxează-te și acordă-ți aproximativ 30 de minute pentru ca ochii să se adapteze la întuneric.