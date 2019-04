Mara Bănică, dezvăluiri despre moartea lui Răzvan Ciobanu. Cine urma să fie cu el în mașină

foto: Mara Bănică - Facebook

Mara Bănică, una dintre persoanele care îl plâng acum pe Răzvan Ciobanu, a intrat în direct prin intervenţie telefonică la Antena Stars şi a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Vedeta spune că designerul nu ar fi trebuit să se întoarcă în Bucureşti singur, ci alături de Vika Blochina. Însă, ceva s-a întâmplat acolo.

"Eu m-am trezit acum şi am deschis telefonul, aveam multe mesaje. Nu înţelegeam ce s-a întâmplat. Am sunat la Vika Blochina şi mi-a spus că trebuia să fie cu el. Am făcut ultima zi de naştere împreună. Când mori în Săptămâna Luminată, te duci în Rai, aşa se spune. E firea asta a lui, că e căpos. De dragoste prea multă a murit Răzvan. Era un om pătimaş, îşi dorea foarte mult o relaţie. A fost ceva ce nu i-a plăcut de s-a întors. Bine că n-a fost şi Vika în maşină. Am vorbit ultima oară cu el după ziua lui. El făcea tâmpenii şi ne mai supăram, ne mai certam, apoi ne împăcam. Eu sunt uimită. Am văzut imagini cu maşina, în ce hal era maşina. Am înţeles că a zăcut câteva ore acolo. Nu are voie să se întâmple aşa ceva. Mă gândesc la părinţii lui şi vreau să le transmit condoleanţe", a mărturisit Mara Bănică, la Star Matinal.

