Fostul europarlamentar PDL Marian Zlotea a fugit din ţară înainte să fie condamnat definitiv, miercuri, la 8 ani de închisoare

Tot miercuri, Zlotea a fost condamnat de Curtea de Apel București la 8 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție, sentința instanţei de apel fiind definitivă şi fără posibilitatea de a mai fi atacată.

Capetele de acuzare formulate de procurori şi reţinute de instanţă sunt luare de mită, instigare la luare de mită şi trafic de influenţă.

Concret, Zlotea a primit de la subalterni, firme şi supermarketuri bani şi produse alimentare pentru pomenile electorale ale fostului PDL, în urmă cu mai bine de 10 ani.

Zlotea a scris, pe Facebook, că a cerut statutul de refugiat politic.

Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL: Ştiind de înscenare, am părăsit România

"Sunt nevinovat iar aceasta este o sentință nedreaptă dată într-un dosar bazat în totalitate pe două denunțuri neîntemeiate date sub presiune de doi inculpați arestați care, ulterior denunțurilor, au fost eliberați (...)

Ultimele alegeri parlamentare și tot ce s-a întâmplat cu acestea sunt dovada clară că democrația a fost confiscată în această țară. În 4 decembrie 2020 am fost amenințat că dacă nu voi renunța la monitorizarea procesului electoral din 6 decembrie voi primi o condamnare cu executare în acest dosar.

Motiv pentru care nu am mai participat și am plecat din țara și nu am asistat la monitorizarea electorală pe care o desfășuram in calitate de președinte al ATRNU!

În acest moment, știind de această înscenare de sentință care urma să mi se pregatească am părăsit Romania și, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă țară. Cu probele și dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăția, îmi voi căuta dreptatea la CEDO", a scris Zlotea pe Facebook.

Poliţia confirmă că se fac demersuri pentru emiterea mandatului european de arestare pe numele lui Zlotea

"Cu privire la persoana condamnată la pedeapsa cu închisoarea, având în vedere că nu a fost găsită la domiciliu, a fost demarată procedura punerii în urmărire.

Sunt realizate demersurile legale de obținere a mandatului european de arestare și implicit a urmăririi internaționale", a comunicat Poliţia Capitalei.