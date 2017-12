Mărturia cutremurătoare a celui care i-a găsit pe soţii din Iași sinuciși în casă: "Era ca şi cum..."

Prietenul familiei Maleon, care de Crăciun a făcut descoperirea macabră în casa de pe strada Alistar a povestit ce s-a întâmplat în acea zi.

Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, a povestit pentru Ziarul de Iaşi cum i-a găsit pe cei doi soţi, care potrivit procurorilor s-ar fi sinucis.

âAcesta îşi aminteşte că a ajuns lângă casa familiei Maleon, a sunat la sonerie, dar nu a răspuns nimeni.

„Era ca şi cum ar fi fost acasă. Mi s-a părut ciudat. Am vorbit la telefon cu soţia mea, şi ea mi-a dat ideea să caut un vecin şi să ne uităm împreună prin casă. Am găsit chiar vecinul de vizavi, care era chiar atunci la maşină; am intrat în casă şi am început să luăm camerele la rând. Când am ajuns la etaj şi am mers în capăt, l-am văzut pe el atârnat. Am rămas şocat, şi am sunat atunci la 112“, îşi aminteşte prietenul familiei Maleon.

Liviu Pilat susţine că cei doi soţi se înţelegeau foarte bine: „Nu se întâmplase nimic, chiar nimic, miercuri la birou am discutat, şi totul părea normal. La fel şi în familie, nu aveau doar planuri îndepărtate, ci planuri de activitate, legate de serviciu, şi erau o familie model. Era de admirat felul în care se înţelegeau", a adăugat bărbatul.