Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american. Cât de mult s-a scumpit gramul de aur

Potrivit BNR, moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0908 lei, în creştere cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0881 lei, potrivit Agerpres. Pe de altă parte, gramul de aur s-a scumpit azi cu 7,29 de lei. Astfel, un gram de aur a ajuns să coste 622,2291 lei.

Pe de altă parte, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3146 lei, în scădere cu 2,18 bani (-0,5%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3364 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4784 lei, în urcare cu 1,29 bani (+0,23%) faţă de 5,4655 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit marţi cu 7,2922 lei (+1,18%), până la valoarea de 622,2291 lei, de la 614,9369 lei, în şedinţa precedentă.

Această scumpire vine în contextul în care aurul a atins ieri un nou record istoric: peste 4.400 de dolari uncia, pe fondul cererii ridicate. Analiştii se aşteaptă la continuarea tendinţei de creştere a cotaţiei aurului până la 4.427 dolari pe uncie.