Mărturia femeii care ar fi fost agresată de polițiștii de la Secţia 16: ''Eram o femeie singură, la ora 1 noaptea. Veneam de la o nuntă!''

Femeia a depus plângere împotriva poliţiştilor agresivi tot la Secţia 16.

Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani

Femeia îi acuză pe agenţi că ar fi pus-o la pământ, ar fi încătuşat-o şi umilit-o în mod repetat, în urmă cu doi ani.

Poliţiştii au oprit-o în faţa blocului şi, când le-a cerut voie să urce până în locuinţă să-şi ia buletinul, ar fi jignit-o, iar unul dintre ei a trântit-o la pământ şi i-ar fi pus cătuşele.

Femeia a depus plângere împotriva poliţiştilor şi s-a deschis şi un dosar penal

Ulterior, plângerea a fost trimisă către secţia 14, unde se află şi acum.

Ruxandra, femeia care a fost agresată şi umilită, a povestit în exclusivitate la Antena 3 despre cum s-a întâmplat totul.

''Acum când am văzut că doi oameni au murit, pur şi simplu nu am putut să tac din gură şi să mă duc noaptea să dorm liniştită. Cam asta este situaţia. Aţi spus de acei poliţişti, aţi vorbit la plural.

Este vorba de un poliţist. Primul contact a fost cu un polițist, care am înțeles că acum este deja în arest. El este cel efectiv a sărit asupra mea, m-a încătuşat şi aşa mai departe. Nu au fost mai mulţi. Ulterior, i s-a alăturat un alt coleg, dar restul poliţiştilor, câţi erau acolo, 10, pur şi simplu doar au asistat, m-au umilit în timp ce am povestit eu acolo. Este vorba doar de acel poliţist.

''Efectiv m-a atacat, fără să îmi spună efectiv ce doreşte de la mine''

Adică, am avut discuţia despre actul de identitate, exact aşa cum aţi menţionat. Eu locuiam chiar acolo. Puteam să îl aduc, să mă identific.

Pur şi simplu nu îmi dau seama ce s-a întâmplat, de ce efectiv m-a atacat. Eram o femeie singură, la ora 1 noaptea, tocmai mă duceam acasă. Veneam de la o nuntă.

Nu eram aşa pe stradă, că nu aveam eu aşa ce să fac. Era într-o duminică seară şi asta a fost. Mi-a pus cătuşele, în fine.

Nu s-a mai întâmplat nimic, am fost a doua zi la IML, după aceea mi-am adunat toate puterile, acum o spun cu fluenţă, dar nu a fost deloc ușor ca după noaptea aceea să mă trezesc și să mă duc la ei acolo în circa 16, am depus acolo o declaraţie, am relatat ce mi s-a întâmplat, se uitau la mine cu ochi mari, vai nu ne vine să credem, cerea a fost preluata de circa 14. Am fost acolo, am dat acolo o serie de declaraţii, am stat destul de mult, în jur a trei ore şi acela a fost ultimul meu contact şi ultima mea discuţie cu cineva pe această temă'', a povestit femeia, joi, în exckusivitate la Antena 3.

Informaţiile vin într-un moment în care ancheta penală în cazul poliţiştilor-torţionari de la Secţia 16 din Capitală a luat o turnură neaşteptată. Victimele care şi-au spus public povestea – doi bărbaţi de 39, respectiv 51 de ani – au murit, pe rând, în ultimele două săptămâni.

