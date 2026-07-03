Maru merge la închisoare. Dealerul lui Vlad Pascu a fost condamnat definitiv pentru trafic de droguri. Tudor Duma e dus la Rahova

Tudor Duma, zis Maru, săltat de mascați. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, dealerul care l-a alimentat cu droguri pe Vlad Pascu, părăsește arestul la domiciliu și va ajunge la penitenciar. Acesta fost condamnat definitiv la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, pentru trafic de droguri. Poliția a ajuns deja la el acasă pentru a-l ridica, întrucât acesta nu s-a predat.

Maru a fost preluat de polițiști și este dus la penitenciarul Rahova.

ICCJ a menținut astfel decizia din primă instanță și a respins apelurile formulate de avocații lui Maru.

„Decizia penală nr.1175/A din 03.07.2026 - În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, împotriva sentinţei penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronun?ată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii intimaţi inculpaţi Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în apel, în cuantum de 2000 de lei, fiecare. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală rămân în sarcina statului. Ia act că asistenţa juridică a inculpaţilor a fost asigurată de avocaţi aleşi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, în cuantum de 700 lei, fiecare (conform delegaţiilor nr. 217170/10.01.2025, 214479/13.12.2024 şi 214462/13.12.2024), se avansează către Baroul Bucureşti din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2026.”, se arată în hotarârea judecătorilor nr 1175/2026 din 03.07.2026.

A fost în anturajul lui Vlad Pascu și e acuzat în dosarul morții lui Rareș Ion

Despre „Maru” se ştie că s-a aflat în anturajul lui Vlad Pascu, cel care a ucis, într-un accident de maşină, când se afla sub influenţa drogurilor, doi tineri în localitatea 2 Mai, în 2023. Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare, după ce Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanțe.

Şi Tudor Duma a fost condamnat, în 2024, la patru ani şi trei luni de închisoare pentru de trafic de droguri de risc în formă continuată, deţinere, fără drept, de droguri risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, dar decizia în cazul lui nu este definitivă.

În aprilie 2025, „Maru” a fost arestat preventiv în dosarul morţii lui Rareş Ion, care s-ar fi drogat la mijlocul lunii aprilie în garajul locuinţei sale, iar în septembrie 2025 magistrații au înlocuit măsura cu cea a arestului la domiciliu. Tudor Duma este suspectat că, alături de o tânără de 27 de ani, i-ar fi vândut victimei mai multe comprimate de metadonă, un drog de mare risc.

Reamintim că, în trecut, „Maru” s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze.