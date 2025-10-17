“Măsurați viețile doar în bani?” De ce nu a luat nicio măsură firma care a intervenit înaintea exploziei din Rahova

O reprezentantă a firmei recomandată de Distrigaz care a intervenit la blocul din Rahova, la solicitarea locatarilor, cu o zi înainte de producerea exploziei soldată cu trei decese, a recunoscut într-o intervenție pentru Antena 3 CNN că s-a constatat că nu exista un minim necesar obligatoriu pentru ca instalația de gaze să fie în parametri. Cu toate acestea, firma nu ar fi efectuat o revizie tehnică și nu ar fi luat alte măsuri pentru că locatarii ar fi refuzat să încheie un contract.

Întrebată de jurnalista Cătălina Porumbel dacă măsoară viețile în bani, reprezentanta firmei de reparații a răspuns nervos că din cauza lipsei unui contract nu s-a putut face nicio revizie, pentru că așa prevede legislația.

"Nimic din ceea ce trebuia ca instalația să funcționeze corect nu exista"

Reprezentantă firmă: Noi am fost la fața locului și în urma constatării i-am comunicat doamnei (administrator, n.r.) că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna a refuzat să continue contractul, deci a fost doar o prezență.

Cătălina Porumbel: La ora 17 v-ați dus și ați constatat ce?

Reprezentantă firmă: Au constatat că nu existau senzori de gaz, au constatat că pe casa scării nu aveau sistem de detecție, deci nimic din ceea ce trebuia ca instalația să funcționeze corect. I s-a comunicat doamnei, doamna a zis că nu face așa ceva și prin urmare...

Cătălina Porumbel: Dumneavoastră ați descoperit niște deficiențe grave. I-ați spus administratoarei sau doamnei care reprezenta locatarii că nu mai pot sta în acele locuințe și că ar trebui să plece sau să facă ceva să nu existe un pericol iminent?

Reprezentantă firmă: Doamnă, noi în baza sigilării, făcută de Distrigaz, noi nu am continuat nimic pentru că doamna neîncheind un contract cu noi, noi doar am constatat că pe casa scării nu exista un sistem de detecție, că în apartamente nu existau aceste lucruri, au fost comunicate doamnei, că fără astea nu se poate face nimic, iar doamna a zis că nu face niciun contract, că nu încheie nimic, pentru că cei de la Distrigaz i-au spus că nu sunt pierderi de gaze. Asta a fost toată discuția.

Nu reprezentanții firmei ar fi rupt sigiliul

Reprezentanta firmei a negat că în urma intervenției echipei s-ar fi rupt sigiliul la instalația de gaze, așa cum au acuzat locatarii.

Cătălina Porumbel: Colegii dumneavoastră au rupt sigiliu?

Reprezentantă firmă: Nu au umblat la instalația de gaz. Neavând un contract cu doamna noi nu am încheiat niciun contract.

Cătălina Porumbel: Colegii dumneavoastră au urcat până la etajul 8?

Reprezentantă firmă: Da, au mers ca să se uite dacă există acei senzori de gaz pe casa scării, au intrat și într-un apartament dacă în casă există, dar nu exista nici în casă. După inspecția făcută i-au comunicat doamnei ce trebuie făcut iar doamna nu a fost de acord.

Nu s-a făcut o verificare. Noi doar am făcut o constatare fără niciun contract în spate. Urma să se facă dacă se încheia un contract.

De ce nu s-a făcut nicio revizie

Reprezentanta firmei de reparații și-a pierdut cumpătul în momentul în care a fost întrebată dacă măsoară viețile în bani.

Cătălina Porumbel: Măsurați viețile doar în bani?

Reprezentantă firmă: Noi nu știam ce este acolo fără să se facă o revizie. Noi doar am constat că nu exista un minim necesar obligatoriu pentru ca instalația să fie în parametri. Am comunicat doamnei urmând ca revizia să se facă împreună cu celelalte remedieri care trebuiau făcute iar doamna nu a fost de acord.

Cătălina Porumbel: Locatarii care au participat la această discuție spun că nu au vrut să plătească suma de 1.500 de lei pentru că...

Reprezentantă firmă: Nu mai contează ce au vrut, ce nu au vrut locatarii, important e că noi nu avem un contract....

Cătălina Porumbel: S-a constatat că există o scurgere de gaze?

Reprezentantă firmă: Nu avea cum să constate din moment ce colegii mei nu au făcut nicio revizie. Se face în baza unui contract. Nu s-a semnat nimic pentru că doamna nu a fost de acord. Nu era suficientă doar revizia, ca să facem o revizie și instalația să intre în legalitate trebuia să se monteze senzori, să se facă toate celelalte operațiuni, să se remedieze pierderi dacă existau...

Neavând niciun contract cu această asociație...

Cătălina Porumbel: Pentru dumneavoastră lucruile se măsoară în contracte și în bani.

Reprezentantă firmă: Nu se măsoară în contracte și în bani, așa prevede legeislația, așa se face. Asta este interpretarea dumneavoastră personală.

Nu stăm acum să facem presupuneri, domnul meu. Important e că nu a făcut un contract!