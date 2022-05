Măsuri dure pentru cei care îngroapă deşeurile în locuri nepermise. Anunţul făcut de ministrul Tanczos Barna

Potrivit ministrului Tanczos Barna, măsura a fost luată după ce, în urma controalelor, au descoperit că mai multe primării construiau gropi în care depozitau ilegal deşeurile.

Tanczos Barna a anunţat că au fost majorate şi amenzile

"La nivelul cetăţeanului care nu face colectare selectivă e greu să implementezi direct coerciţie, dar putem implement la nivelul salubristului şi a autorităţilor locale. Practica deseori ne încurcă.

Teoria este teorie, practica şi implementarea acestor legislaţii în general a Uniunii Europene pe deşeuri este foarte complicată în România. În momentul de faţă ne concentrăm pe coerciţia la adresa autorităţilor locale care nu realizează ţintele. Acolo facem controale la faţa locului prin AFM.

Anul trecut am intensificat acedte controale şi au fost crescute amenzile aplicate şi primăriile au trebuit să plătească aceste amenzi.

Am înăsprit sancţiunile exact din cauza primarilor care îngropau deşeurilor. În loc să le ducă la groapă, făceau cu buldozerul un loc ad-hoc de depozitare şi îl acopereau cu pământ. Se va depedepsi cu închisoare de la 3 la 5 ani această faptă", a precizat Tanczos Barna.

"Protecția mediului trebuie lăsată în afara bătăliilor politice ieftine"

Totodată, Tanczos Barna spune că protecţia mediului trebuie lăsată în afara bătăliilor politice ieftine şi că în prezent nu există o cantitate semnificativă de deşeuri transportate din râurile din România către Ungaria.

"Problema poluării râurilor este o problemă reală care trebuie combătută cu soluții concrete. În ultimii doi ani, atât la nivel diplomatic, cât și la nivelul specialiștilor din România și Ungaria, am lucrat la găsirea acestor soluții pentru a stopa fenomenul poluării râurilor transfrontaliere. Rezultatul: în prezent nu există o cantitate semnificativă de deșeuri transportate din râurile din România către Ungaria", a transmis ministrul Mediului, luni, într-o postare pe Facebook.

Tánczos Barna spune că Ministerul Mediului lucrează în continuare pentru a menţine râurile curate

"Ministerul Mediului lucrează în continuare pentru a menține râurile curate. Astfel: - specialiștii de la Apele Române au dezvoltat o soluție integrată pentru eliminarea deșeurilor plutitoare de pe cursurile de apă din vestul țării.

Anul trecut la Tulca a fost pus în funcțiune primul colector de deșeuri, iar anul acesta am inaugurat cel de-al doilea sistem la Oradea, instalat pe cursul Crișului Repede. Alte patru colectoare de deșeuri vor fi instalate anul aceste din totalul de zece astfel de sisteme.

La propunerea Ministerului Mediului, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență care prevede că arderea, incendierea sau îngroparea deșeurilor constituie infracțiuni și se vor pedepsi cu închisoare de la trei la cinci ani. În plus, am clarificat, în lege, definiția abandonării deșeurilor, pentru care amezile se pot ridica la 20.000 de lei pentru persoane fizice și 70.000 de lei pentru persoane juridice.

Am inițiat campania Curățăm România! pentru că dorim să schimbăm modul în care factorii de decizie și cetățenii se gândesc la gestionarea deșeurilor. În primele săptămâni ale campaniei Apele Române au organizat mai mult de 300 de acțiuni de ecologizare prin care au adunat mai mult de 131 de mii de kilograme de deșeuri de pe cursurile râurilor.

Lucrăm la implementarea Sistemului de Garanție-Returnare prin care încurajăm ca ambalajele să fie returnate în magazine și să ajungă ulterior la reciclare", a mai scris ministrul Mediului.

Un’ Doi Trei, o nouă campanie privind colectarea separată a deșeurilor de ambalaje

"Colectarea separată a deșeurilor este simplă ca un’ doi trei. Am demonstrat asta chiar la sediul Ministerului Mediului la lansarea campaniei naționale de informare și educare „Un’ Doi Trei”, organizat de Asociația OIREP Ambalaje.

Este o campanie care vine în sprijinul Ministerului Mediului, care vine de jos, de la nivelul acelor entități care sunt responsabile de implementarea obligațiilor producătorilor care pun pe piață ambalaje. Orice astfel de inițiativă este binevenită și va fi susținută de MMAP.

Am lansat acum o lună campania Curățăm România care are rezultate notabile: s-au colectat peste 500.000 de kg de deșeuri, am avut peste 1500 de acțiuni de ecologizare, la care au participat 20.000 de angajați ai instituțiilor subordonate.

Continuăm acțiunile de curățare și educare pentru a conștientiza că deșeul trebuie privit ca o resursă valoroasă pentru economia circulară. Pentru asta primul pas este comportamentul responsabil al fiecărui cetățean și sortarea deșeurilor în funcție de material, de proveniență, în fiecare casă", a scris astăzi Tanczos Barna pe pagina sa de Facebook.