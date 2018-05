Cristian Țopescu a murit. Ce spunea comentatorul sportiv despre cele mai frumoase amintiri din viața sa

Cristian Țopescu a murit. Cunoscutul comentator sportiv s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani.

Cristian Țopescu a murit. Cristian Țopescu a relatat meciurile celei mai bune generații din fotbal plus victoriile mari pe care România le-a obținut în alte sporturi. Țopescu are suficiente povești, și cu atît de multe nume, din atîția ani! Nadia, Cassius Clay, Hagi și Balaci, Mutu devin personaje de pe același plan, reunite de cariera lungă și cu întîmplări fantastice pe care a strîns-o comentatorul.

Iată un MIC fragment din interviu:

Cristian Țopescu a murit. Fostul comentator și-a amintit într-un interviu pentru GSP cum a ajuns în Televiziunea Română: „Eram angajat al Clubului Steaua, unde am debutat ca sportiv. La Televiziunea Română eram detaşat de la Clubul Steaua la TVR. Mă plătea Armata. Am comentat un meci Steaua cu Steagu' Roşu Braşov în Divizia A. La un moment dat, Ienei l-a ţinut de braţ în careu pe vîrful Goran şi am spus că se putea da lovitură de la 11 metri. Arbitrul n-a dat penalty. Cînd m-am întors la Steaua am fost trimis trei zile la arest”.

Cristian Țopescu a murit. Întrebat de ce nu a comentat finala de la Sevilla, acesta a spus: „Pe 9 iunie 1983 am comentat meciul Suedia - România, din preliminariile CE '84. În acea perioadă în jurul echipei naţionale se discuta faptul că unii jucători aveau oferte de la Real Madrid, Fiorentina, Benfica. Și la un moment dat s-a accidentat Balaci. Cît primea el îngrijiri medicale, eu am spus: "Dacă lui Balaci i se va aproba să joace peste hotare, ca şi lui Boloni şi lui Ştefănescu, vor fi doar avantaje pentru ţară, pentru Federaţie, pentru club, pentru jucători şi pentru echipa naţională. Dar cel mai mare avantaj va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri, care vor vedea că un jucător serios are la o anumită vîrstă şansa de a juca într-o echipă echipă străină valoroasă, sporind prestigiul fotbalului românesc".