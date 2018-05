Dan Negru, mesaj cutremurător după moartea lui Cristian Țopescu: „Era încă...”

Dan Negru a scris un mesaj cutremurător pe pagina sa de Facebook, după moartea lui Cristian Țopescu.



“Nu-mi amintesc ca-n ultimii 15 ani, Cristian Țopescu să nu mă fi sunat de ziua mea. O făcea cu multi alții și îl întrebam mereu unde-și notează zilele noastre de naștere! Sunt mâhnit! Acu’ un an, de ziua meciului România-Danemarca, Țopescu împlinea 80 de ani. Era încă lucid și ambițios și am propus TVR să-l invite guest star la microfonul de comentator. Ca un cadou de 80 de ani. Încă nu era târziu.. Cei multi, pe care-i suna de ziua lor, nu i-au făcut cadoul! Acum e târziu…”, a afirmat Dan Negru.