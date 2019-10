Ediţia a XXVI-a a Topului firmelor din Bucureşti, sub semnul recunoaşterii şi promovării performanţei în afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) organizează miercuri, 30 octombrie, ediţia a XXVI-a a TOPULUI FIRMELOR DIN BUCUREŞTI , eveniment aflat sub semnul recunoaşterii şi promovării performanţei în afaceri.

La ceremonia de înmânare a premiilor participă, alături de manageri ai celor mai performante companii bucureştene, personalităţi de prim-plan din spaţiul economic, academic şi diplomatic din România, membri ai Guvernului, reprezentanţi ai administraţiei locale şi organizaţiilor neguvernamentale – asociaţii profesionale, camere de comerţ şi organizaţii patronale.

„ Ce înseamnă a fi performant? Dincolo de cifrele seci din bilanţ şi din materialele prezentate în Consilii de administraţie, a fi performant înseamnă să dai viaţă planurilor tale, punând cărămidă lângă cărămidă, cu tenacitate şi pasiune. Înseamnă să depăşeşti obstacol după obstacol, să gândeşti outside the box , dar să acţionezi întotdeaua respectând regulile jocului . Înseamnă să-ţi tratezi cu onestitate concurenţii, clienţii şi angajaţii şi să înţelegi că fără concurenţă nu există creştere, fără clienţi nu există afacere şi că echipă nu înseamnă numărul total de angajaţi. Şi mai ales să înţelegi că nu există formă fără fond”, afirmă dr. ing. C. T. Mustaţă, preşedintele Camerei bucureştene.

Laureaţii topului au fost stabiliţi conform unei metodologii severe şi complexe, aprobată şi aplicată unitar, la nivelul întregului sistem cameral. În stabilirea clasamentelor finale au fost luaţi în calcul indicatori precum: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat, calculaţi în baza a 16 elemente extrase din situaţiile financiare depuse de companii la Ministerul Finanţelor Publice şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Potrivit metodologiei de top, dintre cele 131.412 de firme cu sediul social în Capitală, care au depus bilanţul aferent anului 2018, au îndeplinit criteriile de eligibilitate 49.433 firme, adică 37,6%. Dintre acestea, Camera bucureşteană premiază 7.134 firme, adică 14,4% din totalul firmelor considerate eligibile şi care reprezintă 5,4% din totalul firmelor care au depus bilanţul aferent anului trecut.

În ceea ce priveşte structura pe domenii de activitate, cele mai multe companii premiate de Camera bucureşteană activează în domeniul serviciilor (2.472 firme, 34,7% din total), fiind urmate de firmele din domeniul comerţului (1.992 de companii, 27,9% din total) şi de cele cu profil industrial (1.457 firme, 20,4% din total). În clasamentul întocmit de Camera bucureşteană, o pondere de 6% revine sectorului construcţiilor (427 companii laureate), 5,7% revine domeniului cercetare, dezvoltare şi high-tech (respectiv 404 entităţi premiate), turismului, 3,4% (241 firme laureate), iar agriculturii, silviculturii şi pescuitului, 2% (141 companii).

În vederea realizării unui clasament cât mai obiectiv, în cadrul fiecărei grupe sunt premiate companiile pe cinci clase de mărime: întreprinderi foarte mari, mari, mijlocii, mici si microîntreprinderi.

Cele 7.134 companii aflate în Top au realizat o cifră de afaceri de aproape 78,3 mld. euro, în creştere cu 15% faţă de anul trecut, un profit din exploatare de peste 7,3 mld. euro (+19,4% fata de ediţia precedentă). În cadrul acestor companii lucrează 541.197 de salariaţi, în scădere cu 6,3% comparativ cu ediţia 2018 a Topului.

Laureaţii fac parte din cea mai dinamică şi importantă comunitate de afaceri a ţării. Cu o rată a şomajului de doar 1,3% faţă de 3,03% la nivel naţional, Capitala concentrează 22,4% din totalul firmelor active din România, 20,8% din totalul salariaţilor ţării, aproape 30% din suprafaţa de vânzare şi din desfacerile cu amănuntul la nivel naţional, 17% din valoarea exporturilor româneşti, 30,5% din valoarea importurilor realizate de România şi circa 60% din activitatea de cercetare ştiinţifică a ţării.

La finele lunii septembrie, în Bucureşti activau 100.981 societati comerciale cu capital strain (44% din totalul consemnat la nivel naţional), cu un capital social subscris cumulat de 24,7 mld. euro, respectiv 54% din totalul capitalului social subscris la nivel naţional de societăţile cu participare straină la capital. La aceeaşi dată, 23 dintre primele 40 de companii după participarea straină la capitalul social subscris erau înregistrate în Capit ală.