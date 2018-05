EXCLUSIV! Ela Crăciun este gravidă a treia oară: ”Nu m-am simțit deloc bine. 24 din 24 eram epuizată fizic de rău!”

Ela Crăciun este în culmea fericirii. Vedeta Antenei 3 așteată să devină mamă pentru a treia oară. Din păcate, prezentatoarea emisiunii ”Numai de bine” nu s-a simțit prea bine în primele luni de sarcină, însă acum și-a revenit și are planuri mari mai ales cu proiectul pe care îl coordonează în fiecare duminică dimineață la Antena3.

”Este o mare surpriză pentru mine pentru că nu mă așteptam să vină un bebe acum, deși întotdeauna mi-am dorit mai mulți copii. Mi-a fost foarte rău primele 3 luni, 24 din 24 eram epuizată fizic de rău. Nu am mâncat nimic în afară de pâine prăjită cu telemea și cu unt. Am și slăbit 2 kilograme. Sunt fericită că mi-a trecut starea de rău. Nu m-am oprit nicio clipă din activitate, am dus-o așa pe picioare și puțini au fost cei care au știut de ce mă simt rău. Cu emisiunea ”Numai de bine” am planuri mari.

Nu vreau să mă opresc nici măcar o săptămână. Sper să fie ca la primele sarcini când am fost foarte activă. Cred că dacă voi fi organizată nu își vor da seama telespectatorii că am născut. Important este să nu mă îngraș multe kilograme. Aici este adevărata provocare. La primele sarcini m-am îngrășat 20 de kilograme, acum mi-am propus să nu mă îngraș mai mult de 10!” ne-a spus Ela.