Ramona Săseanu, noua şefă a TVR, "jonglând pintre municipii de judeţ" la un concurs pe care l-a picat

Votată, în această seară, în Parlament, cu 240 de voturi "pentru" la conducerea TVR, Ramona Săseanu, angajată de mai bine de zece ani la TVR Craiova, a mai trecut prin focul unui concurs în cadrul TVR, la Bucureşti.

Astfel, noua şefă a TVR, la acel moment producător în cadrul TVR Craiova, a aplicat la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de producător executiv, iar examenul a constat, printre altele, şi susţinerea unui interviu cu membri din conducerea TVR.

Din nefericire, interviul a fost filmat, iar momentele stânjenitoare pentru Ramona Săseanu nu au fost puţine.

"Membru al comisiei: Puteţi să ne spuneţi mai multe despre o posibilă emisiune sau despre minorităţi naţionale? Vă gândiţi la ceva?

Ramona Săseanu: Chiar eu realizez această emisiune, o fac de şase luni de zile. A fost foarte bine primită. Am descoperit lucruri noi, care nu...

Membru al comisiei: Vă referiţi la ce minoritate naţională?

Ramona Săseanu: Deci, am făcut cu sârbi, cu greci, cu romi. Deci, m-am... Partea transfrontalieră este şi la noi, dar o face alt coleg de-al meu, domnul Traian Bărbulescu. Este şi avizată în programele noastre. A fost foarte bine primită. Am postat emisiunile, sunt şi pe YouTube, şi pe Facebook, pe unde am putut eu să le promovez ca simplu realizator şi sunt foarte multe like-uri şi automat mi-a plăcut feedback-ul din comunitatea respectivă.

Membru al comisiei: Ce înseamnă foarte multe like-uri?

Ramona Săseanu: Că a fost apreciată.

Membru al comisiei: Cât?

Ramona Săseanu: Păi, am avut în patru zile de când a fost postată, 400.

Membru al comisiei: Deci, în momentul de faţă, în şase luni, aveţi 400 de like-uri?

Ramona Săseanu: Nu, în patru zile.

Membru al comisiei: Acum, câte aveţi?

Ramona Săseanu: Nu ştiu. O altă problemă pe care eu o văd: tarifele de publicitate. Eu am mai deschis această discuţie. Eu cred că marjele în care noi avem voie să jonglăm, nu e cel mai fericit cuvânt, sunt foarte mari. Deci, cea mică ar trebui să o facem şi mai mică.

Avem o mare problemă în oraşele mari, municipii de judeţ, aşa cum ştiţi acoperim şapte judeţe. Noi nu ne vedem în Vâlcea, nu ne vedem în Piteşti.

Membru al comisiei: Spuneţi-mi şi mie, pentru că nu cunosc, ce înseamnă municipiu de judeţ?

Ramona Săseanu: Aşa se numea.

Membru al comisiei: Municipiu reşedinţă de judeţ.

Ramona Săseanu: Da, municipiu reşedinţă de judeţ.

Membru al comisiei: Vom avea, într-un timp destul de scurt, alegeri europarlamentare în România. În calitate de producător executiv, şi pe programe, şi pe ştiri, trebuie să propuneţi partidelor tipuri de emisiuni electorale. Ce tipuri de emisiuni electorale sunt admise conform normelor CNA?

Ramona Săseanu: Dezbaterile electorale şi autoprezentarea unui candidat.

Membru al comisiei: Materiale realizate de către partide sau de către noi?

Ramona Săseanu: Şi cu imaginile de la partide.

Membru al comisiei: Unde pot fi incluse imaginile partidelor?

Ramona Săseanu: În spaţiile alocate, în orarul de emisie.

Membru al comisiei: Ele pot fi introduse în spaţiile publicitare.

Ramona Săseanu: Da, aşa este. Deci, este pintre puţinele segmente în care eu nu m-am, în care conducerea nu m-a implicat. Şi oricum, nouă ne vin de la Bucureşti nişte grafice..."

