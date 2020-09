Vedetă ProTV părăsește postul după 25 de ani

Actorul va fi vocea postului Prima TV, precum și a altor televiziuni sportive ale grupului Clever (Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K).

”Din 5 octombrie, celebrul actor Bebe Cotimanis va fi vocea postului Prima TV. El este una dintre cele mai cunoscute voci din România şi din această toamnă se va auzi atât pe Prima TV, cât şi pe televiziunile sportive ale grupului Clever, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K. În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunţa toate noutăţile de la Prima TV odată cu trecerea la emisia HD şi va da „culoare” tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive Look”, anunţă postul de televiziune, într-un comunicat.