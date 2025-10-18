Medicul antivaccinist Flavia Groșan e în comă, la spital. A ajuns în stop cardio-respirator și e ventilată mecanic. Sursa foto: Facebook

Medicul pneumolog Flavia Groșan, devenită cunoscută după postările controversate pe rețelele sociale care i-au atras și cercetarea disciplinară, e în stare gravă în spital. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

Publicația eBihoreanul a scris că Flavia Groşan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, după ce în jurul orei 1.40, soţul, care o găsise inconştientă în casă, a sunat la 112 şi au fost alertate atât Serviciul de Ambulanţă Judeţean, cât şi SMURD.

Ea a fost resuscitată după ce a ajuns la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor în stop cardio-respirator și e în comă. Este intubată şi ventilată mecanic.



Medicii au comunicat că Flavia Groşan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale. Ea are pleurezie bilterală, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

Pe pagina sa de Facebook, medicul s-a plâns în ultimele săptămâni că tușește și suferă de alte simptome de pneumonie. În 10 septembrie, Flavia Groşan ea scria: „Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră aţi fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supravieţuit. Dar luni urgent la investigaţii. Ceva îmi iese cu virgulă”.

Flavia Groșan e cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor Bihor după postările controversate ale acesteia de pe rețelele sociale, a comunicat instituţia. Ea este acuzată de încălcări grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România.

Una dintre postările dr. Flaviei Groşan incriminate de instituţia amintită se referea la un bărbat nevaccinat care a început să aibă „dureri în piept, ceaţă mentală, o durere foarte puternică în gât şi o oboseală teribilă” după ce „a avut relaţii intime” cu o femeie vaccinată.

Totodată, în timpul pandemiei de Covid, ea a făcut mai multe afirmații potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase.