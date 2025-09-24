Flavia Groșan e cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor: A prezentat informații fără nicio fundamentare științifică

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a transmis că o cercetează disciplinar pe Flavia Groșan, medic primar pneumulog, după postările controversate ale acesteia de pe rețelele sociale. Sursa foto: Facebook

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a transmis că o cercetează disciplinar pe Flavia Groșan, medic primar pneumulog, după postările controversate ale acesteia de pe rețelele sociale, a comunicat instituţia. Ea este acuzată de încălcări grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România.

"Astfel, în data de 25.08.2025, Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea anchetei disciplinare împotriva doamnei dr. Flavia Groșan, medic primar pneumolog, membru C.M. Bihor, din cauza încălcării grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România, în urma unor informații prezentate pe contul de socializare al dr. Flavia Groșan.

În data de 3.09.2025, a fost întrunită Comisia de Jurisdicție Profesională a C.M. Bihor, coordonată de către doamna Prof. Univ. Dr. Camelia BUHAȘ, medic primar medicină legală, care a decis, în temeiul art. 22 din Regulamentul privind desfășurarea anchetei disciplinare, obținerea unui punct de vedere de la dr. Flavia Groșan legat de informațiile postate pe rețelele de socializare, informații care reprezintă erori grave fără nicio fundamentare științifică, ce contrazic dovezile medicale existente și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației.

S-a solicitat ca termenul de răspuns să fie de 30 de zile, termen ce se scurge din data de 05.09.2025. Până în acest moment, nu s-a primit răspuns", a transmis Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor.

Ce a susţinut Flavia Groșan

Una dintre postările dr. Flaviei Groşan incriminate de instituţia amintită se referea la un bărbat nevaccinat care a început să aibă „dureri în piept, ceaţă mentală, o durere foarte puternică în gât şi o oboseală teribilă” după ce „a avut relaţii intime” cu o femeie vaccinată.

„Colegiul Medicilor Bihor se delimitează ferm de declaraţiile publice făcute recent de către dr. Groşan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-Covid-19 a unei femei şi simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia”, a transmis Colegiul Medicilor Bihor într-un comunicat de presă, în luna august.