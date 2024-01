Melodia preferată a lui Nicolae Ceaușescu. Mulți români o mai ascultă și azi

Nicolae Ceaușescu a avut o melodie preferată, în perioada în care a fost președintele României. Fostul lider comunist a trimis un general de armată să îi mulțumească interpretului pentru prestație, după un concert.

Sursa foto: Hepta

Nicolae Ceaușescu s-a îndrăgostit de o romanță compusă în perioada interbelică. Acesta asculta cu plăcere "Frumoasa mea cu ochii verzi", piesă de care mulți români își amintesc și o mai ascultă și acum.

Interpretarea acestei piese a regretatului artist Teodor Munteanu, a fost cea care l-a impresionat pe liderul comunist.

"Am fost invitat să cânt la Calul Bălan, la Neptun, în Constanţa. Nixon şi Ceauşescu s-au ridicat în picioare şi au aplaudat. După ce am terminat, a venit la mine în pas alergător un general de armată. Mi-a fost teamă că am făcut o gafă.

M-a oprit şi mi-a zis: În numele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, vă mulţumesc pentru prestaţia din această seară. Va rămâne o seară de neuitat”, povestea Teodor Munteanu, într-un interviu pentru adevărul.ro.