MESAJE DE SFÂNTUL ION. Urări și mesaje de Sfântul Ioan

MESAJE DE SFÂNTUL ION. Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an, în data de 7 ianuarie, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea de “Înaintemergătorul”, pentru că a anunţat venirea lui Hristos.



Iată o serie de mesaje de „La mulţi ani” pentru Sfântul Ion:



MESAJE DE SFÂNTUL ION De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!



MESAJE DE SFÂNTUL ION Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de toata fericirea din lume!



MESAJE DE SFÂNTUL ION Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele



MESAJE DE SFÂNTUL ION Dumnezeu mi-a dat familia, Sfantul Ion al carui nume il porti mi te-a daruit, pentru a ma bucura de o astfel de prietenie. Ma bucur ca ai aparut in viata mea, ca am si voi avea bucuria de a trai si simti o prietenie adevarata! Sa iti fie viata binecuvantare si bucurie intocmai ca numele sfant pe care il porti!