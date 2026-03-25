Mesajul MAI, de Ziua Poliţiei Române: "Îi sărbătorim pe cei care, de 204 ani, aleg să fie unde e nevoie". Ce evenimente sunt organizate

Mesajul MAI, de Ziua Poliţiei Române. Sursa foto: Facebook/Poliția Română

Ministerul de Interne a transmis un mesaj, miercuri, cu ocazia Zilei Poliţiei Române. "Astăzi este despre cei care au curajul de a rămâne, când alții aleg să plece", a notat MAI. Poliţia Română sărbătoreşte, miercuri, 204 ani de atestare documentară. În Bucureşti şi în alte oraşe din ţară sunt organizate evenimente speciale, dedicate acestei zile.

"Astăzi este despre oamenii care lasă în urmă propriile griji, pentru liniștea altora. Astăzi este despre cei care au curajul de a rămâne, când alții aleg să plece.

Astăzi nu sărbătorim doar o instituție. Astăzi îi sărbătorim pe cei care, de 204 ani, aleg să fie acolo unde este nevoie, în fiecare secundă, pentru că fiecare viață contează. 204 ani de tradiție, onoare și responsabilitate. La mulți ani, Poliția Română!

La mulți ani, dragi colegi! Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi", a transmis MAI.

În Bucureşti, sunt organizate evenimente, în intervalul 10.00 – 15.00, în parcul Herăstrău, Piaţa Charles de Gaulle, dar acţiuni similare au loc în întreaga ţară.