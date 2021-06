Jean Todt, ultimele detalii despre Michael Schumacher: ”Îl văd de două ori pe săptămână!”

“Îl văd pe Michael cel puţin de două ori pe lună. Nu îl las în pace. Pe el, pe Corinna, familia... am avut atât de multe experiențe împreună... Frumusețea a ceea ce am trăit este parte din noi şi continuă”, a declarat Todt pentru Corriere della Serra, citat de news.ro.

În luna septembrie a anului trecut, președintele FIA declara că nu crede că sunt şanse ca fostul pilot să ajungă să fie în aceeaşi formă ca înainte de accident. “L-am văzut pe Michael săptămâna trecută. Se luptă. Dumnezeule, ştim că a suferit un accident teribil la schi, care i-a cauzat multe probleme. Dar el are alături o soţie extraordinară, îi are pe copii, are asistente şi tot ce îi putem dori este tot ce e mai bine pentru el şi pentru familia sa. Tot ce pot face eu este să le fiu aproape până când voi putea face ceva, iar apoi voi face acel lucru. Cred că acesta este maximum pentru el. Dacă sunt şanse să îl vedem cum era înainte de accident? Nu cred asta”, spunea Todt la acea vreme.

Jean Todt, care era director sportiv la Ferrari în perioada în care Schumacher a câștigat cinci din cele șapte titluri mondiale din carieră, este un apropiat al germanului.

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală. Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. El a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

