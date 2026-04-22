Mihai Busuioc rămâne judecător CCR. CAB a respins cererea de revocare depusă de Silvia Uscov. Când se pronunță și pentru Dacian Dragoș

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, miercuri, cererea avocatei AUR Silvia Uscov prin care cerea anularea hotărârii Senatului din iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc în funcţia de judecător la Curtea Constituţională. Instanţa a stabilit că solicitarea este inadmisibilă, deoarece anularea unei hotărâri a Senatului nu intră în competenţa instanţelor judecătoreşti, scrie Agerpres.

„Admite excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare a executării şi a cererii de anulare având ca obiect Hotărârea Senatului nr. 64/24.06.2025, invocată de pârâtul Mihai Busuioc. Respinge cererea de suspendare a executării şi cererea de anulare având ca obiect Hotărârea Senatului nr. 64/24.06.2025 ca nefiind de competenţa generală a instanţelor judecătoreşti”, se arată în soluţia CAB.

Pe de altă parte, Curtea a admis cererea lui Mihai Busuioc de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. c) şi art. 8 din Legea nr. 554/2004, articole care stabilesc cadrul legal prin care persoanele vătămate de o autoritate publică, prin intermediul unui act administrativ, pot ataca acel act la instanţa de contencios administrativ pentru anularea lui şi repararea pagubei.

Curtea de Apel Bucureşti mai are pe rol o altă acţiune depusă de Silvia Uscov, prin care aceasta solicită anularea numirii judecătorului CCR Dacian Dragoş. Procesul are termen pe 5 mai. Într-un dosar anterior, CAB a respins cererea de suspendare din funcţie a celor doi judecători.

Silvia Uscov a cerut în instanţă anularea decretului nr. 774/08.07.2025, prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoş ca judecător la CCR, precum şi anularea hotărârii Senatului din data de 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

În esenţă, ea a susţinut că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Miza acestor procese deschise de Silvia Uscov a fost blocarea unei decizii a Curţii Constituţionale în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraţilor. Însă, pe 18 februarie, CCR a decis că legea respectivă este constituţională, cu o majoritate de şase voturi „pentru” şi trei „împotrivă”.