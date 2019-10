Mihai Constantinescu a murit. "Destinul meu a fost să iubesc copiii, să cânt pentru ei, dar să nu reușesc să am și eu copilul meu"

Celebrul cântăreț Mihai Constantinescu a murit la vârsta de 73 e ani.

Cu o carieră muzicală generoasă în spate, Mihai Constantinescu a fost mereu aproape de sufletul copiilor.

"Se pare ca exista un destin pentru fiecare dintre noi, iar destinul meu a fost sa iubesc copiii, sa cant pentru ei, dar sa nu reusesc sa am si eu copilul meu. Am vrut si-am tot vrut, dar am acordat urgenta altor capitole ale vietii mele, iar acum a devenit prea tarziu. Asa ca, de-a lungul timpului, mi-am mai ogoit dorul asta cu cantecele pentru copii pe care le-am scris si care m-au facut atat de iubit de prichindei. Tin minte cum, la concerte, dupa primele 3-4 piese, se umplea scena cu copii si cu brate de flori. Apoi, in 79, cand am lansat "O lume minunata", s-a produs asa, ca o revolutie. Nici pana-n ziua de azi nu stiu exact de ce-a prins asa de bine melodia asta. Singura explicatie pe care pot sa mi-o dau e ca acele versuri au facut sa vibreze profund sufletele ascultatorilor care inca mai cantareau bucuria cu talere nemasluite. Ce poate fi mai frumos, in viata unui om, decat acel timp al copilariei, acel timp cand esti iubit, esti ocrotit si nu ai absolut nici o grija?", declara acesta într-un interviu pentru Formula As.