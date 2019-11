Subsecretarul de stat din Ministerul de Interne, Mihai Valeriu, despre care s-a scris că ar fi fost un pion important în deciziile luate în timpul mitingului din 10 august 2018, a declarat pentru Antena3.ro că este falsă informația potrivit căreia s-ar fi aflat la comanda intervenției în forță din acea seară și susține că nu a ţinut în vreun fel legătura cu Liviu Dragnea, ori cu alți factori politici.

”Exista documente oficiale, institutionale, in care sunt trecuti toti cei care au fost investiti cu atributii de conducere, comanda sau coordonare operativa in ziua respectiva. Eu nu ma regasesc printre aceste persoane”, a spus Mihai Valeriu.

Mihai Valeriu susţine că a fost în Piaţa Victoriei, printre protestatari și jandarmi, pe motocicletă, dar nu a dat vreun ordin. În plus, acesta neagă că ar fi ținut legătura la telefon cu Liviu Dragnea.

”In cea mai mare parte a timpului am fost printre protestatari, insa am stat si printre colegii mei din Jandarmerie si Politie. Nu am dat niciun ordin si nicio dispozitie pentru nicio structura. Am fost un simplu observator. (...) In timpul manifestatiilor nu am avut nicio convorbire cu nimeni pe tema protestului in afara de centrul nostru operational de la nivelul MAI. Nu am vorbit nici macar pe canalul operativ de pe statia radio. Nu am vorbit nici cu domnul Liviu Dragnea, nici cu vreo alta persoana din zona politica sau guvernamentala, din afara Ministerului de Interne”, a mai spus acesta.

În legătură cu declarația ministrului MAI potrivit căreia ar fi ajuns în minister ”pe pile şi relaţii”, Mihai Valeriu a spus: ”Ce pot sa mai spun eu domnului ministru de Interne cand aflu sentinta si ce o sa mi se intample de la televizor?”.

„Cred că, atunci când vorbim despre oameni şi cariere, trebuie să ne documentăm mai mult şi mai profund când vine vorba de a lua decizii, indiferent care sunt acuzaţiile. Eu ştiu că, într-un stat de drept, ai prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la apărare ca fiind drepturi inalienabile prin Constituţie. Cred că dialogul şi documentarea temeinică sunt necesare înainte de a da sentinţe de execuţie, că, după ce l-ai executat, degeaba şi se spune că acuzaţiile nu erau adevărate. Mortul de la groapa nu îl mai intorci. A se vedea aici şi punctu de vedere al DIICOT, în care se spune că la dosar nu există informaţii care să confirme cele speculate”, a mai spus Mihai Valeriu.