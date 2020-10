200.000 de euro cheltuiți fără explicații de Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii a cheltuit 200.000 de euro pentru o asociație europeană, dar nimeni nu știe exact de ce banii reprezintă o contribuție către organizația care luptă pentru drepturile fermierilor, însă alocarea sumei nu a îndeplinit toate criteriile. Printre acestea, lipsa unui proces de selecție a organizațiilor de producători din România.

Horațiu Raicu, secretar general al Blocului Național Sindical, a declarat miercuri, la Antena 3, că este vorba despre o organizație de reprezentare civilă la nivelul comisiei europene și a Parlamentului european.

Potrivit lui, este o organizație destul de veche înființată în anii 60 ca organizație de lobby.

Bani cheltuiți fără explicații la Ministerul Agriculturii

”Nu e rău ca noi să avem reprezentanți în cadrul acestei organizații. Dar ceea ce este ciudat este faptul că statul român plătește cotizații pentru organizații private fără niciun fel de criteriu de selecție.

Nu știm cine sunt aceste organizații. ONG-uri care se duc acolo, și acest lucru e cu atât mai curios cu cât în agricultură nu regăsim o confederație patronală, găsim tot felul de ONG-uri care afirmă că reprezintă interesele unora sau altora, lucru care nu este rău, dar din procedura de selecție Ministerul trebuia să fie atent”, a spus Horațiu Raicu.

Pe ce dă sume uriașe Ministerul Agriculturii

”Prin actul normativ care dă posibilitatea Ministerului Agriculturii să plătească aceste cotizații externe era necesar ca ministrul Agriculturii să emită în luna a șaptea și nu în luna octombrie un ordin de ministru privind procedura de selecție a acestor organizații”, a ai spus Horațiu Raicu.

”Mai bine banii îi dădeam către fermieri. Anul acesta a fost un an cumplit și nu avem numai secetă, avem și îngheț timpuriu, am avut și inundațiile de început de an.

Nimeni nu a ținut cont de aceste aspecte și noi alegem să plătim cotizații”, a adăugat el.