Ministerul Muncii oferă cursuri gratuite pentru îngrijitorii de persoane vârstnice. Când încep înscrierile şi care sunt avantajele

1 minut de citit Publicat la 18:10 01 Iul 2026 Modificat la 18:13 01 Iul 2026

Programul oferă gratuit formare, certificare națională, subvenție și acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) începe miercuri, 1 iulie, înscrierile la cursuri gratuite de calificare pentru persoanele care doresc să lucreze sau să își dezvolte competențele în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, conform Agerpres. Participanții vor primi o subvenție, vor avea cheltuielile de transport, cazare și masă decontate, în condițiile proiectului, iar la final vor obține o certificare recunoscută la nivel național.

Potrivit unui comunicat al ministerului, cursurile sunt organizate în cadrul proiectului ADAPT – Programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice, iar în această etapă sunt disponibile 2.000 de locuri.

Participanții beneficiază de formare gratuită, certificare recunoscută la nivel național, subvenție pentru participare, precum și de decontarea transportului și acoperirea cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile desfășurate cu prezență fizică, în condițiile prevăzute de proiect.

Persoanele interesate se pot înscrie în perioada 1 iulie - 15 septembrie 2026, iar selecția participanților se va realiza în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile.

Proiectul se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani, care au cetățenie română sau reședință legală în România și care lucrează sau intenționează să lucreze în domeniul asistenței sociale dedicate persoanelor vârstnice.

Dosarele pot fi depuse atât individual, cât și prin intermediul instituțiilor angajatoare.

Ghidul candidatului, documentele necesare înscrierii și informațiile complete sunt disponibile pe pagina dedicată proiectului ADAPT.

Prin proiectul ADAPT, Ministerul Muncii urmărește consolidarea resursei umane din serviciile sociale dedicate persoanelor vârstnice, într-un context în care cererea pentru servicii de îngrijire este în continuă creștere.

Până la finalul proiectului, peste 6.300 de specialiști, îngrijitori informali și voluntari vor beneficia de programe de calificare, perfecționare sau inițiere, iar 50 de servicii publice de asistență socială vor fi sprijinite să dezvolte activități inovative și să susțină mai bine îngrijirea informală.

Proiectul "ADAPT – Programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice" (cod SMIS 345176) este unul dintre cele mai ample programe de dezvoltare a competențelor profesionale dedicate sectorului serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice și este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, din Fondul Social European Plus (FSE+).