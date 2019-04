Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, acuză companiile de telefonie că au scumpit anticipat abonamentele clienților

După ce mai multe companii de telefonie au anunțat majorări ale abonamentelor pentru clienți, ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, iese la atac. Și vrea clarificări de la acestea.

"Sunt revoltat si nu voi negocia interesele romanilor! In ultimele săptămâni, remarc creșteri de prețuri la tarifele in comunicatii, intr-o abordare de scumpire anticipativa, in condițiile in care OUG114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare in sectorul telecom nu are un impact de cost imediat asupra operatorilor de telefonie mobila. Dialogul cu industria este deschis in parametri de echitate si castig partajat intre cetatean, stat si industrie. Amendamentele aduse recent la actul normativ mentionat mai sus - suspendarea aplicarii penalităților pana pe 1 septembrie 2019 pentru dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații fara autorizații de constructie - reprezinta tocmai o dovada de incredere pe care Guvernul Romaniei o acorda sectorului telecom, in dorinta de a crea premisele unei dezvoltari a industriei in conditii de conformare si simplificare a procesului de obtinere a autorizatiilor de constructie. In timp ce mingea e la operatorii de telefonie, ministerul așteptand propunerile acestora de simplificare a legislatiei in domeniu precum si discutii privind si alte elemente prevazute in OUG 114/2018, milioane de abonati primesc notificari prin SMS in care sunt instiintati de creșteri de prețuri. In dialogul constructiv, buna credință a părților este o componenta esențială in atingerea scopului propus! In acest sens, astept ca alaturi de clarificari privind recentele scumpiri sa primesc din partea operatorilor si modele de tarifare care sa aiba ca rezultat reducerea preturilor pentru abonati! Punctul meu de inflexiune in negociere este interesul romanilor!", a scris Alexandru Petrescu pe Facebook.

Milioane de români, abonați la Orange, Vodafone și UPC sunt înștiințați că începând cu luna mai vor plăti mai mult pentru abonamentele lor.