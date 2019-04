Ministrul de Interne, reacție în cazul jurnalistei Emilia Șercan

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune că a "luat act de îngrijorarea exprimată în spaţiul public" referitoare la ameninţarea primită de jurnalista Emilia Şercan, precizând că poliţiştii efectuează o anchetă în acest caz.



"Am luat act de îngrijorarea exprimată în spaţiul public, inclusiv de asociaţiile Reporters sans frontieres/ Reporters Without Borders/ RSF şi ActiveWatch, referitoare la ameninţarea primită de doamna Emilia Şercan. Îi asigur pe toţi cei interesaţi că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a demarat cercetările în acest caz şi tratează cu responsabilitate ancheta", a scris Carmen Dan, miercuri, pe contul său de Facebook.



În opinia sa, ameninţarea unei persoane este "un gest incalificabil" ce trebuie pedepsit aspru, mai ales când este de natură să aducă atingere desfăşurării profesiei de jurnalist.



"Ministrul Afacerilor Interne nu poate dicta pedepse şi nu poate stabili modul în care se desfăşoară anchetele penale, însă am solicitat conducerii Poliţiei Române să întreprindă toate demersurile pentru ca autorul sau autorii ameninţării să fie identificaţi rapid. Am discutat personal cu doamna Emilia Şercan şi am rugat-o să aibă tăria să continue anchetele jurnalistice, indiferent de numele şi funcţiile persoanelor vizate, aşa cum i-am transmis şi recomandarea insistentă de a se adresa structurilor de poliţie ca urmare a ameninţării primite. Vă asigur că obiectivul Ministerului Afacerilor Interne este acela de a proteja orice cetăţean onest", a mai scris ministrul Carmen Dan.



Reporteri fără Frontiere şi ActiveWatch au transmis miercuri o scrisoare deschisă ministrului Carmen Dan şi inspectorului general al Poliţiei Române, Ioan Buda, cerându-le să ia "toate măsurile adecvate pentru a o proteja pe Emilia Şercan".



"Vă scriem (...) privind cazul dnei Emilia Şercan, jurnalist de investigaţie în România de peste 20 de ani, profesor asistent la Facultatea de Jurnalism şi Studii de Comunicare din cadrul Universităţii din Bucureşti în ultimii 7 ani şi jurnalist freelancer pentru portalul PressOne.ro. Emilia Şercan a primit ameninţări cu moartea luni seara, 15 aprilie, ora 21,05, prin intermediul unui mesaj text pe telefonul mobil", se arată în scrisoarea deschisă.