Ministrul Educației vrea o nouă Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a chiar de la anul: „E limitată și foarte restrictivă”

Ministerul Educației își dorește ca examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a să fie schimbat chiar de la anul, dacă se ajunge la un consens cu profesorii, părinții și sindicatele. Daniel David a spus, miercuri, într-o conferință de presă că acest examen național reprezintă o „problemă majoră” în prezent deoarece este „limitat” și „foarte restrictiv”. În același timp, ministrul Educației a dat asigurări că în ce privește Bacalaureatul, nimic nu se va schimba de la un an la altul, însă a subliniat că și acest examen trebuie „să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învăţământului liceul”.

Daniel David a prezentat, miercuri, într-o conferință de presă la Ministerul Educației raportul QX de diagnostic pentru educația și cercetarea din România. În raport, Daniel David a avut două critici majore cu privire la Evaluarea Națională:

este prea restrictivă, prin raportare la competențele de bază/cheie pe care le țintim într-un învățământ gimnazial în care nu am inițiat încă specializările majore pe care le vom avea la nivel liceal (exceptând zonele vocaționale),

cu miză de selecție prea mare, pentru un moment aflat în cadrul procesului obligatoriu de învățământ.

Astfel, în raport, ministerul Educației precizează că Evaluarea Națională ar trebui să includă pe lângă testările la matematică și limba română și testarea celorlalte competențe de bază/cheie. Iată ce a propus ministerul în raport.

de discutat varianta 5 competențe de bază vs. 8 competențe cheie

pentru a flexibiliza miza selecției într-un proces de învățământ, totuși, obligatoriu și pentru a stimula descentralizarea, fiecare liceu poate decide procentul de locuri care vor fi organizate prin examen de specialitate (nu mai mult decât 50%), organizat în condițiile legii după evaluarea națională, dar și ponderea probelor obligatorii in evaluarea națională din clasa a VIII-a în ocuparea celorlalte locuri;

probele de matematică și limba română, fiind incluse atât în competențele de bază, cât și în cele cheie, nu vor putea avea o pondere mai mică de un nivel relevant stabilit național

Daniel David: E o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a

La conferința de presă la care a prezentat acest raport, Daniel David a fost întrebat dacă această nouă Evaluare Națională ar putea fi aplicată de la anul.

„Am zis că am putea, dacă ne punem de acord. Vedeți, eu întotdeauna când vorbesc despre modalități de testare, mă uit dacă este o metodologie în derulare, că de aceea n-am vrut să schimb metodologia de bacalaureat în ianuarie, în ciuda diverse presiuni. Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie și dacă ne punem de acord, sistemul educațional, părinți, sindicate că e ok, putem să începem mai devreme acest lucru.

De ce? Fiindcă pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Acum, repet, îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte, foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală, ca după aceea grevează parcursul educațional al copiilor.

Am zis că, poate, dacă considerăm că e prea repede și nevoie de un timp astfel încât să gândim, hai să vedem cum o să fie, poate facem niște simulări.

Eu nu țin să-l implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm examinarea evaluarea națională la modul în care o avem acum”, a spus el.

Ministrul Educației a dat drept exemplu de bune practici examenele din Italia și Franța.

„(…) Vă rog să vă uitați și voi examenul care există în Italia sau în Franța. Au și ei un examen național, care nu contează în aceeași logică pe care o folosim noi. Dar uitați-vă că nu se reduce la matematică și română, deși acestea sunt abilități fundamentale. Și eu v-am spus de ce cred acest lucru? (…)

Practic și n-am văzut niciunde în spațiul european un examen de acest tip pe cele două materii. Și logic vorbim, că a spus că ne gândim și logic și reflectând asupra domeniului. Încă o dată mă întreb, dacă noi ne propunem să formăm prin educație mai multe competențe, nu ar fi bine să vedem standardizat cum le-am format?”, a spus ministrul.

Bacalaureatul nu se schimbă