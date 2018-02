Ministrul Energiei, întrebat dacă şi-a schimbat furnizorul de electricitate: Nu ştiu, nu mă ocup eu, ci nevasta, am s-o întreb

Foto: Agerpres

Noul ministru al Energiei, Anton Anton, a declarat, joi, că îl bucură posibilitatea pe care o au consumatorii de a-şi schimba furnizorul de energie pentru a obţine un preţ mai bun, însă a arătat că nu ştie dacă, la el acasă, şi-a schimbat contractul, întrucât soţia sa se ocupă de aceste aspecte.



"Vreau ca cetăţenii să simtă că există un Minister al Energiei care se ocupă de ei", a susţinut ministrul, în cadrul unor declaraţii de presă.



El a fost întrebat ce părere are despre preţul energiei şi dacă a avut discuţii pe această temă cu Autoritatea de Reglementare (ANRE) sau cu Consiliul Concurenţei.



"Ce discuţii? Cu cine? De ce să am discuţii cu ei legate de preţurile din piaţă? Ce, ministrul face preţurile? N-am auzit. Nu vă supăraţi, nu ministrul face preţurile. Cu ANRE o să mă întâlnesc când o să-mi vină rândul", a arătat Anton.



Întrebat apoi de jurnalişti cum vede migrarea consumatorilor de la un furnizor de energie la altul, el a răspuns: "Dragilor, eu mă bucur că în sfârşit nu mai suntem captivi, noi, cetăţenii, şi că avem posibilitatea să optăm. Asta e un lucru pe care eu îl consider că este pozitiv. Eu consider că trebuie furnizorul să vină să mă convingă, să văd care e mai bun, cu care schimb contractul, deci mie îmi convine chestia asta".



Când ziariştii au dorit să afle dacă el şi-a schimbat, acasă, furnizorul tradiţional, ministrul a precizat: "Nu mă ocup eu de chestia asta, îmi pare rău, să ocupă nevastă-mea. Nu ştiu, dar am s-o întreb".



De la 1 ianuarie 2018, piaţa de energie electrică este liberalizată complet şi nu mai există tarife reglementate. Toţi consumatorii puteau, la nivel teoretic, să-şi schimbe furnizorul tradiţional de electricitate încă din 2007, dar puţini clienţi casnici au ales acest lucru, întrucât preţurile pe piaţa liberă erau mult mai mari decât cele reglementate. Lucrurile s-au schimbat, iar, de anul trecut, concurenţa între furnizori a crescut, iar preţurile pe piaţa liberă au devenit mai mici decât cele avizate de ANRE.