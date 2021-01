Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și-a programat părinții pentru vaccinare: "Mai e mult de muncă cu platforma, am evaluat parțial greșit"

Mesajul a apărut pe rețeaua de socializare pe parcursul nopții după ce ministrul anunțase tot pe Facebook că a reușit să-și înscrie părinții.

„Tocmai mi-am programat părinții pentru vaccinare. Platforma a funcționat bine. E intuitivă. Vor mai fi disfuncționalități? Probabil că da. Nu voi veni niciodată în fața voastră să vă spun că totul este perfect atunci când nu este. STS lucrează încontinuu pentru a rezolva probleme și pentru a îmbunătăți platforma”, a scris Voiculescu, pe Facebook.

După ce numeroși oameni s-au plâns că platforma nu funcționează așa cum ar trebui, ministrul Sănătății a revenit cu un mesaj, recunoscând că a evaluat greșit situația.

Facebook/ Vlad Voiculescu

„UPDATE: se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil.

Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta. O parte dintre comentariile de aici vor fi transmise de asemenea”, a precizat Vlad Voiculescu.