Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la aprinderea luminilor roz la Palatul Cotroceni

Mirabela Grădinaru, Prima Doamnă a României. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Palatul Cotroceni a fost luminat miercuri seară în roz, culoarea simbolică a luptei împotriva cancerului de sân, într-un eveniment organizat de Fundația Renașterea. Momentul a marcat Ziua Națională a Luptei Împotriva Cancerului de Sân și a adunat mesaje de solidaritate și speranță pentru femeile din România care se confruntă cu această boală.

La aprinderea iluminatului simbolic a participat și Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, partenera Președintelui Nicușor Dan.

Ea a transmis un mesaj de compasiune și încurajare: „Răbdarea, sprijinul și speranța și uneori gesturi simple ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, poate să-l ajute să-și regăsească speranța, să-și adune curajul să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru unul de specialitate. Felicit Fundația Renașterea pentru activitate remarcabilă. Vă doresc succes în continuare în efortul de a proteja și de a salva vieți”.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au subliniat că România se alătură astfel campaniilor internaționale de conștientizare, în semn de sprijin pentru femeile afectate și pentru a atrage atenția asupra importanței prevenției și a depistării precoce.

Este foarte important să înțelegem că tot ceea ce înseamnă prevenție înseamnă, de fapt, salvarea de vieți. A merge din timp la doctor, a-ți face analizele, poate face diferența între viață și moarte. Palatul Cotroceni, iluminat în roz, este un semn de solidaritate și de sprijin pentru toate femeile care trec printr-o astfel de luptă.

Evenimentul de la Cotroceni completează seria acțiunilor prin care, de-a lungul anilor, clădiri emblematice din România și din lume au fost luminate în roz, pentru a atrage atenția asupra acestei cauze.